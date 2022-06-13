TİM Başkanlığına Mustafa Gültepe seçildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Başkanlığına Mustafa Gültepe seçildi. Türkiye’yi ihracatta marka ülke yapma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Mustafa Gültepe, “TİM’i strateji ve vizyon liderliğini üstlenen, gündem belirleyen bir kimliğe kavuşturacağız. Daha aktif, senkronize çalışacağımız birliklerimizden gelecek bilgi akışı ve projeler en önemli veri kaynağımız olacak. Projeleri olgunlaştırıp, ekonomi yönetimine taşıyarak ihracatımızın gelişimine katkı sunacağız” dedi.

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Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) başkanlığına İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe seçildi.

Bünyesinde 27 sektörden 61 ihracatçı birliği bulunan TİM'in 29. Olağan Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

“KÜRESEL İHRACATTAN ALDIĞIMIZ PAYI YÜZDE 50 ARTIRABİLİRİZ”

Daha önce birlik ve sektör başkanlarından büyük bölümünün adı üzerinde uzlaşma sağladığı Mustafa Gültepe, Genel Kurul'daki başkanlık seçimine tek aday olarak katıldı. Kullanılan 274 geçerli oyun 273'ünü alan Mustafa Gültepe, TİM Başkanı seçildi.

Gültepe yaptığı değerlendirmede TİM Başkanlığı seçimi sürecinde sektörlerin ve birliklerin örnek bir dayanışma sergilediklerinin altını çizdi. 100 bini aşkın ihracatçı ailesinin liderliği konusunda kendisine güvenen ve destekleyen herkese teşekkür eden Gültepe, şunları söyledi:

*İhracat Türkiye'nin geleceği ve vazgeçilmezi. Biz Türkiye'yi ihracatta marka ülke yapma hedefiyle yola çıktık. Tüm sektörlerimizde bilimsel ve teknolojik dönüşümü tamamlamak zorundayız.

*Yüksek katma değerli ihracat yapan, ulaşım ve lojistik altyapısı güçlü, tehditleri fırsata dönüştüren, rekabet gücü yüksek bir Türkiye'yi inşa etmek durumundayız. Dünyadaki trendleri izleyen değil, belirleyen bir ülke olmak için çalışacağız. Ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay yüzde 1 civarında bulunuyor.

*Bu payı yüzde 50 artıracak potansiyelimizin olduğuna inanıyorum. Kilogram başına ihracatta en azından 2 doları yakalayabilmeliyiz. Hedefin zor, sürecin meşakkatli olduğunu biliyorum. Ama ortak akılla, 27 sektörümüzün, 61 birliğimizin etkin katılımıyla, üstesinden gelemeyeceğimiz sorun olmadığına inanıyorum.

*Yeni dönemde TİM'i strateji ve vizyon liderliği yapan, gündem belirleyen bir kimliğe kavuşturacağız. Daha aktif ve senkronize çalışacağımız birliklerimizden gelecek projeler ve bilgi akışı en önemli veri kaynağımız olacak. Projeleri olgunlaştırıp, ekonomi yönetimine taşıyarak ihracatımızın gelişimine katkı sunacağız.

“KISIR TARTIŞMA İÇERİSİNDE OLMAYACAĞIZ”

Gültepe, tüm çalışmalarda herkese eşit mesafede duracaklarını ve kısır tartışmaların içinde kaybolmayacaklarını sözlerine ekledi.

MUSTAFA GÜLTEPE KİMDİR?

TİM Başkanlığına seçilen Mustafa Gültepe 1968 yılında Trabzon – Tonya'da doğdu. 1990'da Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi’nde MBA yüksek lisansını tamamladı.

Hazır giyim endüstrisinde 30 yıldır faaliyet gösteren Mustafa Gültepe, 1992 yılında Taha Tekstil’de sektöre ilk adımını attı. Taha Grubu'na bağlı olarak 1994 yılında kurulan Talu Tekstil A.Ş.'nin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı oldu. İstanbul, Sakarya ve Malatya’daki üretim tesislerinde toplam 3 bin 500 kişiyi istihdam eden Mustafa Gültepe, çok sayıda dünya markasına üretim gerçekleştiriyor.

17 yıl boyunca görev aldığı İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nde (İHKİB) yönetim kurulu üyesi, başkan yardımcısı ve başkan olarak sorumluluk üstlendi.

Mustafa Gültepe, evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce biliyor.