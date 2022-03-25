TMO mısır alımına başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yurt içindeki depolardan mısır alımına başladı. Ticaret kaynakları ilk tahminlere göre 175 bin ton mısır alındığını söyledi.

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) mısır ihalesinde yurt içindeki depolardan mısır alımına başladı.

Ticaret kaynakları ilk tahminlere göre 175 bin ton mısır alındığını söyledi.

Kaynaklar, Bandırma limanına yapılacak sevkiyat için en düşük ton başına 389.75 dolar seviyesinden alım yapıldığını ifade etti.

BUĞDAY İTHALATINDA FATURA KABARMIŞTI

TMO geçen hafta da uluslararası ihale ile 150 bin ton buğday ithal etmişti.

İthal edilen 150 bin ton buğdayın fiyatlarına alım fiyatları 414 dolar ile 443 dolar arasında değişmişti.

Öte yandan, 2 Mart’ta ton başına 370 dolar seviyelerinden işlem gören buğday, 3 Mart'ta ton başına 420 dolar seviyelerine gelerek günlük yüzde 12,5 yükselmişti. İşgal başlamadan önce bu fiyat 320 dolar seviyelerindeydi.

Türkiye’nin buğday üretiminde yaşadığı kaybın ardından ithalat fiyatlarının geldiği bu seviye, yurt içindeki un ve ekmek fiyatlarında belirleyici olacak. (REUTERS)



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