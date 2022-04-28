TMO’dan 18 bin tonluk ayçiçek yağı ithalatı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ithalat ihalesiyle 18 bin ton ayçiçek yağı alımı yaptı.

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ithalat ihalesiyle 18 bin ton ayçiçek yağı alımı yaptı.

Ticaret kaynakları, ihalede 12 bin ton için teklifin Yayla tarafından verildiğini, teklifin navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 1,997 dolar olduğunu ve teslimatın Mersin limanına yapılacağının tahmin edildiğini söyledi.

Kaynaklar 6 bin tonluk kısmın ise Prime’ın teklifinin navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 2,007 dolar seviyesinde olduğunun ve teslimatın Tekirdağ limanına yapılacağının tahmin edildiğini söyledi.

TMO ihalelerinde satın alınan miktarlar nihai onaya tabi olacak.

MARTTA DA ALIM YAPMIŞTI

İhalede teslimatın 16 Mayıs ile 16 Haziran tarihleri arasında Tekirdağ ve Mersin limanlarına yapılması talep edilmişti.

TMO, 31 Mart’ta da 18 bin ton ham ayçiçek yağı satın almıştı. Bu ihalede en düşük fiyat 6 binton için navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 1,896.90 dolar olmuştu.

Ayçiçek yağı fiyatları, Ukrayna’daki savaşın önemli üreticilerden biri olan Ukrayna’nın ihracatını sekteye uğratması ve tüm dünyada ayçiçek yağına ulaşımın zorlaşmasına neden olmasıyla sert biçimde yükseldi. (REUTERS)

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