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TMO’dan 18 bin tonluk ayçiçek yağı ithalatı

Son dönemde buğday ve mısır ithalatıyla öne çıkan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bu kez yaklaşık 18 bin tonluk ham ayçiçek yağı ithal etti.

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TMO’dan 18 bin tonluk ayçiçek yağı ithalatı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ihaleyle yaklaşık 18 bin ton ham ayçiçek yağı ithal etti.

Bilgiyi, Avrupalı ticaret kaynakları verdi.

TMO, salı günü 18 bin ton ham ayçiçek yağı alımı için ithalat ihalesi açmıştı.

MISIR VE BUĞDAY DA İTHAL ETMİŞTİ

Öte yandan TMO, son günlerde buğday ve mısır ithalatıyla da öne çıkıyor.

Üç gün önce 300 bin ton mısır ithalatı yapan TMO’ya ihalede en düşük teklif ton başına 400.87 dolar olmuştu.

Ofis, mart ayı başlarında 270 ve 260 bin tonluk buğday ithalatı için de iki ayrı ihale açmıştı. (REUTERS)

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