TMO’dan 300 bin tonluk mısır ithalatı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) buğday ithalatından sonra bu kez de 300 bin ton mısır ithalatı yaptı. Ticaret kaynaklarına göre ihalede en düşük teklif, ton başına 400.87 dolar oldu.

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) uluslararası ithalat ihalesinde mısır alımına başladı. TMO’nun başlangıçta yaklaşık 300 bin ton mısır aldığı tahmin ediliyor.

TMO, 325 bin ton mısır alımı için ihale açmıştı. Alımların devam etmesi bekleniyor.

TON BAŞINA 400 DOLAR

Sevkiyatların 8 Nisan ve 5 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’deki limanlara yapılması bekleniyor.

Ticaret kaynakları, ihalede en düşük fiyatın navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 400.87 dolar seviyesinde olduğunu söylediler.

TMO ihalelerinde satın alınan miktarlar nihai onaya tabi olacak. Satın alımlar azalabilir ya da tamamen iptal edilebilir.

YURT İÇİNDEKİ DEPOLARDAN DA ALIMA BAŞLAMIŞTI

Öte yandan TMO, 3 gün önce de yurt içindeki depolardan mısır alımına başlamıştı.

Ticaret kaynakları ilk tahminlere göre 175 bin ton mısır alındığını söylemişti.

Kaynaklar ayrıca, Bandırma limanına yapılacak sevkiyat için en düşük ton başına 389.75 dolar seviyesinden alım yapıldığını ifade etmişti. (REUTERS)



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