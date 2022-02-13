TOBB’dan üyelerine KDV indirimi çağrısı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tüm gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. isarcıklıoğlu, üyelere de çağrıda bulundu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üretim, toptan ticaret ve perakende ticaret aşamalarının hepsini kapsayan gıda ürünlerindeki KDV’nin yüzde 1’e indirileceğine ilişkin açıklamada bulundu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hisarcıklıoğlu şu ifadeleri kullandı;
“Tüm gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Gıda üretimi ve ticareti yapan üyelerimizi imkanları ölçüsünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı enflasyonla mücadele kampanyasına destek vermeye davet ediyorum.”