Abone Ol

TOBB’dan üyelerine KDV indirimi çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tüm gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. isarcıklıoğlu, üyelere de çağrıda bulundu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
TOBB’dan üyelerine KDV indirimi çağrısı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üretim, toptan ticaret ve perakende ticaret aşamalarının hepsini kapsayan gıda ürünlerindeki KDV’nin yüzde 1’e indirileceğine ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hisarcıklıoğlu şu ifadeleri kullandı;

“Tüm gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Gıda üretimi ve ticareti yapan üyelerimizi imkanları ölçüsünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı enflasyonla mücadele kampanyasına destek vermeye davet ediyorum.”

Akşener'den dikkat çeken Erdoğan ve Nebati paylaşımı İlginizi Çekebilir Akşener'den dikkat çeken Erdoğan ve Nebati paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Gıda ürünlerinde KDV indirimi İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Gıda ürünlerinde KDV indirimi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Cumhurbaşkanı Ekonomi İYİ Parti Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya Türkiye