TOKİ yüzde 80 zam yaptı, vatandaş isyan etti

Yüksek kiralara çare olmak için yeni bir proje başlatan TOKİ, yaptığı yüksek zamlarla gündemde. Dar gelirliler için yapılan TOKİ evlerinin aidatlarına yapılan yüzde 80 oranındaki zam vatandaşları isyan ettirdi.

Müslüm EVCİ

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde dar gelirli aileler için yapılan TOKİ binalarında oturan vatandaşlar, aidat ücretlerine yapılan yüzde 80 zamma isyan etti.

TOKİ konutlarında kendilerini ziyaret eden CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'a dert yanan dar gelirli vatandaşlar, yapılan büyük zamdan dolayı mağdur olduklarını söyledi.

“KAŞIKLA ALIP KEPÇEYLE VERİYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunan bir kadın, “Biz her şeyin yolunu biliyoruz ama biz sustukça tepemize çıkıyorlar. Çocuğum hastalandı onu acile götüreceğim işim yoldaydı. Çocuğum ateşlendi hastaneye götüreceğim ama kimle götüreceğim? Altımda arabam yok, gecenin 00:00'ında komşuma mı söyleyeceğim. Buraya sağlık ocağı yapılsın diyoruz, yapılmıyor. Çocuğumla hastaneye gitsem 20 lira yol parası veriyorum. 50 lirada zaten ilacı tutuyor. Allah rızası için Erdoğan artık asgari zam yapmasın. Kepçeyle alıp, kaşıkla veriyor. Yeter yani!” ifadelerini kullandı.

“BU DA ADALET Mİ YANİ”

Başka bir kadın ise, “Doğalgaz parası veriyoruz. Merkezi sistem olduğu halde ısınamıyoruz. Bin lira ev kirası, bin lira doğalgaz ve bin lirada elektrik parası veriyoruz. Bize geliyor ev 5 bin liraya. Bu da adalet mi yani?” siteminde bulundu.

“BİZ YAŞAMAYALIM, ÖLELİM”

İşi olmadığını ve geçinmekte zorluk yaşadığını söyleyen yaşlı bir kadın ise, “Benim işim yok, 1 tane oğlum var o da cezaevinde. Hiçbir yerden bir gelirim yok. Son bana 550 lira destek verildi. Onu da getirip buraya verdim üzerine 60 lirada borçlandım. Ben 1 litre yağ ile evimi idare ediyorum. Bunu herkes duyup bilsin. Benim bu durumumda belediye ya da kaymakam bana yardımcı olmuyorsa biz yaşamayalım, ölelim” şeklinde konuştu.

“ZAM HEPİMİZİ MAĞDUR ETTİ”

“Zammın yüzde 80 olmasına çok üzüldük” diyen bir başka vatandaş ise, “Ödeyecek durumumuz olmuyor. Enflasyonu biliyorsunuz, aldığımız maaş yetmiyor. En azından aidatlara normal bir zam yapsalardı bu kadar tepki göstermezdik. Zaten bundan önce yaptıkları artışa seslenemedik pandemiden dolayı. O zamanda 80 liradan 170 liraya çıkmıştı. Ama şimdi yapılan yüzde 80 zam bütün hepimizi mağdur etti” ifadelerini kullandı.

“TOKİ ZAMLARI CAYIR CAYIR YAPIYOR”

TOKİ'nin aidatlara yaptığı yüze 80 oranındaki zamma tepki gösteren Burcu Köksal ise, şunları söyledi:

“7 yıldır milletvekilim şu Dinar'da hemşerilerimin TOKİ'lerden çektikleri bitmedi. Her yerde sıkıntı var. Gökçe Mahallesi'ne ‘TOKİ yapacağız' dediler, 4 senedir çivi çakmadılar. Zafer TOKİ'lerde şimdi yüzde 67 zam yapılmış aidatlar 280 liraya çıkartılmış. Burada Dinar'da adı üstünde dar gelirli vatandaşlar için yapılan 2+1 ev aidatlarına yüzde 80 zam yapılmış. İnsanların maaşına yüzde 80 zam yapmıyorsunuz, gelirleri yüzde 80 artmıyor ama aidatlara gelince TOKİ kimsenin gözlerinin yaşına bakmadan zamları cayır cayır yapıyor. Bu ülkede her gün iğneden ipliğe zam geliyor, insanlar faturalarını ödeyemiyor, evlerini geçindiremiyor”

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