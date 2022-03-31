Toplu ulaşıma yüzde 17 ile 36 arasında zam geldi

Bursa’da toplu taşıma ücretlerine 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak şekilde, yüzde 17 ile 36 arasında zam geldi.

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AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma ücretlerine zam yaptı. 1 Nisan 2022'den itibaren geçerli olacak tarifeye göre ulaşım ücretlerine hat uzunluklarına göre yüzde 17 ile yüzde 36 arasında değişen oranlarda zam geldi.

YENİ TARİFE

Buna göre, metroda tam biniş 4,20 TL'den 5,25 TL'ye, indirimli 3,60 TL'den 4,50 TL'ye, öğrenci ise 1,80 TL'den 2,25 TL'ye çıktı. Otobüs kısa hat 4,70 TL'den 5,50 TL'ye, uzun hat ise 5,30 TL'den 6,25 TL'ye çıktı.

ÖĞRENCİ ABONMAN DEĞİŞMEDİ

Öte yandan aylık öğrenci abonman kartı fiyatında değişikliğe gidilmedi. Öğrenci abonmanları, vize bedelleri ve boş Bursakart bedeli sabit tutuldu.

BİR ZAM DA MİNİBÜSLERE

Bu arada şehir içi dolmuş ve minibüs tarifelerinde de zam kararı alındı. Buna göre 5.25 TL olan dolmuş uzun hat 7 TL'ye, 5 TL olan kısa hat ve indi-bindi 6,50 TL'ye çıktı.

Kent merkezi doğu minibüs hat ücretlerindeki zamla birlikte 5 TL olan tam biniş 6,50 TL'ye, 3,75 olan öğrenci biniş 4.75 TL oldu. Kuzey minibüslerinde 4.75 TL olan tam biniş 6.25 TL'ye, 3.50 olan öğrenci biniş de 4,50 TL'ye yükseldi. İHA