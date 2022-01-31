Turizm gelirleri son çeyrekte pandemi öncesi dönemi yakaladı

TÜİK verilerine göre Türkiye 2021'in son çeyreğinde artarak 7 milyar 631 milyon 374 bin dolarlık turizm geliri elde ederek son çeyrekte pandemi öncesi dönemi yakaladı. Ancak yıllık bazda elde edilen gelir sene başındaki corona virüsü yasaklarının etkisiyle pandemi öncesi dönemi arattı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu 2021 son çeyreğine ait turizm istatistiklerine yayınladı.

Buna göre Türkiye’nin turizm geliri ekim, kasım ve aralık aylarından oluşan dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 95 artarak 7 milyar 631 milyon 374 bin dolar oldu. Artış 2020 yılında pandemi nedeniyle turist sayısının az olmasından kaynaklandı. Pandemi öncesi yıl olan 2019’da son çeyrek turizm geliri 7 milyar 885 milyon 568 bin olarak gerçekleşmişti.

Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 80,1’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 19,9’u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 5 milyar 883 milyon 106 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 748 milyon 268 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

YILLIK GELİR 2019’A UZAK

Turizm geliri 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 103 artarak 24 milyar 482 milyon 332 bin dolar oldu. 2019 yılında bu rakam 34 milyar 520 milyon 332 bin TL olarak gerçekleşmişti. Corona virüsü ile ilgili seyahat kısıntılarının 2021 yılı ortasına kadar sürmesi, yıllık bazdaki gelirin pandemi öncesine göre uzak kalmasına neden oldu.

Bu çeyrekte tüm harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre arttı. Paket tur harcamaları (ülkemize kalan pay) yüzde 202,5, tur hizmetleri harcaması yüzde 162,4 ve spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 143,5 arttı. Yıllık olarak değerlendirildiğinde ise en çok artış tur hizmetleri harcamalarında oldu.

GECELİK ORTALAMA HARCAMA 63 DOLAR

Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 72 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 43 dolar oldu. Gecelik ortalama harcama 63 dolar oldu

Yıllık olarak değerlendirildiğinde; geceleme yapanların ortalama gecelik harcaması 66 dolar, yabancıların ortalama gecelik harcaması 73 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması 50 dolar oldu.

ZİYARETÇİ SAYISI BİR YILDA YÜZDE 97,5 ARTTI

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 97,5 artarak 9 milyon 50 bin 112 kişi oldu. Bunların yüzde 83’ünü 7 milyon 511 bin 28 kişi ile yabancılar, yüzde 17’sini ise 1 milyon 539 bin 84 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 85,5 artarak 29 milyon 357 bin 463 kişi oldu. Bunların yüzde 81,5’ini 23 milyon 940 bin 21 kişi ile yabancılar, yüzde 18,5’ini ise 5 milyon 417 bin 442 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

İkinci sırada yüzde 16,9 ile “akraba ve arkadaş ziyareti”, üçüncü sırada ise ile yüzde 5,2 ile “alışveriş” yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 65,1 ile en çok “akraba ve arkadaş ziyareti” amacıyla geldi.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde yabancı ziyaretçilerin geliş amaçlarında birinci sırada yüzde 71,4 ile “gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler” yer alırken yurt dışı ikametli vatandaşlar ülkemize yüzde 64,5 ile en çok “akraba ve arkadaş ziyareti” amacıyla geldi.

TURİZM GELİRLERİ

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 276,4 artarak 696 milyon 183 bin dolar oldu. Bunun 677 milyon 89 bin dolarını kişisel, 19 milyon 94 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde; turizm gideri, geçen yıla göre yüzde 67,7 artarak 1 milyar 851 milyon 922 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 819 milyon 811 bin dolarını kişisel, 32 milyon 111 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 301,6 artarak 1 milyon 188 bin 803 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 586 dolar olarak gerçekleşti.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde; yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 22,1 artarak 2 milyon 738 bin 340 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 676 dolar olarak gerçekleşti.

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