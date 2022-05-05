Türkiye yarı kontrollü kambiyo rejimine girdi

Türkiye’de yarı kontrollü kambiyo rejiminin uygulandığını savunan Dr. Mahfi Eğilmez, “Bu uygulamada sorun, swap anlaşmalarının sürdürülememesi halinde ortaya çıkar” dedi.

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Ekonomi yönetimi dalgalı kur rejimi uygulanan bir ekonomide merkez bankasını devre dışı bırakarak çeşitli düzenlemeler ile kur denetimi yaparken, ‘kambiyo kontrol rejimine' dönüleceği yönündeki tartışmalar da gündemden düşmüyor.

SÜREKLİ MÜDAHALE

Hazine eksi Müsteşarı ve ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, kişisel blogunda ‘Kambiyo Rejimi ve Türkiye Uygulaması' başlığıyla yeni bir yazı yayımladı. Eğilmez, yazısında Türkiye'de serbest kambiyo rejimi içinde olmasına karşın çeşitli alt düzenlemelerle kur denetimi yapılarak yarı kontrollü bir kambiyo rejimi uygulandığını anlattı. Bu alt düzenlemeler arasında döviz alım satımına vergi uygulanması, kur korumalı mevduat hesapları, ihracat gelirlerinin belirli bir yüzdesinin merkez bankasına satılması zorunluluğu, piyasada fiyat (kur) oluşumuna merkez bankası ve kamu bankaları eliyle döviz satışı yapılarak sürekli müdahale edilmesi gibi uygulamaları sıralayan Eğilmez, şu yorumu yaptı:

İKTİDAR YALANLIYOR

“Son dönemde bu uygulamalara bakılarak Türkiye'nin kambiyo kontrol döneceği yönünde görüşler öne sürülüyor ve bu görüşler de siyasal iktidar tarafından yalanlanıyor. Yukarıda değindiğimiz uygulamalar, kambiyo kontrol rejimine kesin bir dönüşü göstermese de yarı kontrollü bir kambiyo rejimine girildiğini gösteriyor” yorumunu yaptı.

Swap anlaşmaları sorun yaratabilir

Günümüzde Türkiye'de sermaye hareketleri serbest, döviz kurları ve faizler piyasada belirlenir görünse de TCMB'nin hem faizi hem de kuru kontrol etmeye çalıştığını belirten Eğilmez, “Dolayısıyla bu tür kontroller tam anlamıyla bir kontrolden çok yarı kontrol gibi etki yapıyor ve imkânsız üçlüde (sermaye hareketlerinin serbestliği, sabit döviz kuru ve bağımsız bir para politikası uygulaması aynı anda var olamaz) öngörülen sorunları çıkartmıyor. Bu uygulamada sorun, swap anlaşmalarının sürdürülememesi halinde ortaya çıkar” dedi.