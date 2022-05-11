Ulaştırma Bakanlığı kamu zararını gizlemeye çalışıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, SÖZCÜ’nün 8 yap-işlet-devret projesinde vatandaşın cebinden 37.5 milyar dolar fazla para çıkacağı ilişkin açıklama yaptı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, SÖZCÜ'nün 8 yap-işlet-devret projesinin 22.2 milyar dolara mal olduğu halde 59 milyar dolar garanti verilerek vatandaşın cebinden 37.5 milyar dolar fazla para çıkacağı haberine ilişkin açıklama yaptı. CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın hesabının yanlış olduğunu savundu ancak 8 projenin maliyeti ile verilen toplam garanti tutarını açıklamadı.

Bakanlığın kamu zararını gizlemeye çalıştığını söyleyen Yavuzyılmaz, “Bakanlık, madem benim Sayıştay verilerine dayanarak yaptığım hesaplamanın doğru olmadığını öne sürüyor, o zaman bu 8 proje tek tek kaça mal oldu ve müteahhitlere kaç milyar dolarlık taahhüt verildi açıklasın” dedi. Yavuzyılmaz, şunları söyledi: “Devlet imkanlarıyla garantisiz yapılsa bu projelerin maliyeti ne olacaktı? Bakanlık bunu gizleyip, ücretli olan Osmangazi Köprüsü'nden geçiş rakamını veriyor. Verdiği tarih Ramazan bayramı. Araç geçiş garantisinin tutturulduğunu ve şirketlerin kasasını nasıl doldurduğunu marifet gibi açıklıyor. Geriye kalan 359 gündeki zararı açıklamıyor.”

Gerçek rakamı açıklamadılar

Deniz Yavuzyılmaz'ın “Milletin cebinden 37.5 milyar dolar daha fazla çıkacağı” tespitinin gerçek dışı olduğunu savunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın söz konusu açıklamasında ‘çok yüksek garanti bedelleri ödendiği iddiasının' da doğru olmadığı savunuldu. “Verdikleri rakamlar eksik, Sayıştay raporuna dayandırmaları tam bir fiyasko” ifadeleri kullanılan açıklamada, proje maliyetleri ve toplam garanti tutarı ise yer almadı.