‘Vatandaşın canını yaktı’ dedi, üstündeki faturaları yaktı

Adana'nın Seyhan ilçesinde engelli derneği temsilcileri ve vatandaşlar, yüksek elektrik faturalarına isyan etti. Çukurova Özürlüler Derneği Başkanı Ahmet Ataş, “Elektrik zamları, vatandaşın cebini yaktığı gibi canını da yaktı" diyerek üstüne yerleştirdiği faturaları ateşe verdi. Alev alan dernek başkanı hafif şekilde yaralandı. SÖZCÜ'ye konuşan Ataş, yatalak hastaların fahiş faturalarla karşılaştığını söyledi.

Mert ÖZ

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Adana'nın Seyhan ilçesinde engelli vatandaşlar ve engellileri temsilen Çukurova Özürlüler Derneği Başkanı Ahmet Ataş, elektrik faturalarında yapılan zamları büyükşehir belediyesi önünde protesto etti.

Dernek başkanı Ataş, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada engelli derneklerinin yanı sıra çok sayıda engelli vatandaşın, yüksek elektrik faturaları nedeniyle mağdur olduğunu söyledi.

“DERHAL ZAMLAR GERİ ÇEKİLSİN”

Çukurova Özürlüler Derneği'nin 30 seneden fazladır başkanlığını yapan Ahmet Ataş, yaptığı açıklamada, “Derhal zamların geri çekilmesiyle ilgili tüm vatandaşlarımızın, bunların yanı sıra dezavantajlı grup olan engellilerin de dikkate alınarak yeniden elektrik faturalarının eski haline getirilmesi, küçük küçük rakamlar değil de tamamen revize edilerek düzeltilmesine ihtiyaç duyulmaktadır” dedi. Eylemciler, “Elektrik zamları geri çekilsin” sloganları attı.

ÜZERİNE YERLEŞTİRDİĞİ FATURALARI ATEŞE VERDİ

Basın açıklamasının ardından Ataş, sıra dışı bir eyleme imza atarak üstündeki faturaları yaktı.

Ataş, “Elektrik zamları, vatandaşın cebini yaktığı gibi, canını da yakmaktadır” diyerek üstüne yerleştirdiği faturaların yakılmasını istedi.

Çevresinde ‘Başkan kendini yakacaksın yapma' uyarılarına aldırış etmeyen Ataş, faturaların yanmasıyla büyük tehlike yaşadı. Ataş, vücudundaki yanıklar nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

“BU PROTESTOYU YAPMAK ZORUNLU HALE GELDİ”

SÖZCÜ'ye konuşan Çukurova Özürlüler Derneği Başkanı Ataş; “Bu protestoyu yapmak zorunlu hale geldi. Engelli vatandaşların bu konuda kurumsal olarak şikayetleri yoğunlaşınca, dernekler ve vakıflar ticarethane statüsünde fatura ödediği ve toplumun tüm katmanları bu konuda sıkıntı çektiği için böyle bir eyleme gereksinim duyduk. Herkes faturaları kutunun içinde yakarken biz üstümüzde yaktık. O anda yandım. Bende de yanıklar oluştu” dedi.

DERNEKLERİN FATURASINDA FAHİŞ ARTIŞLAR

Derneklerde elektrik faturalarında yaşanan artışa değinen Ataş, “Faturalar 200-300 lira tutarında gelirken bin liranın üzerinde gelmeye başladı. Dernekler kâr amaçlı olmadığı halde ticaret yapıyormuşuz gibi ödeme kalemine tabi tutuldu” diye konuştu.

YATALAK HASTALAR 3-4 BİN LİRALIK FATURALARLA KARŞILAŞTI

Çukurova Özürlüler Derneği Başkanı Ataş, engelli vatandaşların evlerinde yaşadığı sıkıntılara da değinerek, “Yatalak olan engelli vatandaşlar sıkıntı yaşıyor. Kullandıkları makinelerin hepsi elektrikle çalışıyor. Bu gibi hastalar 3 bin-4 bin lira gibi rakamlarla elektrik faturasıyla karşı karşıya kaldı. Bunlarla ilgili bize şikayetler ulaştı” ifadelerini kullandı.

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