‘Yabancıya konut satışı bir süre yasaklanmalı’

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, yabancıya konut satışı ve konut fiyatlarındaki artışın nedenleri için Meclis araştırması istedi. Güzelmansur, "Bizim kendi vatandaşımızı korumak adına belli bir süreliğine de olsa yabancılara konut satışını yasaklamamız lazım” dedi.

Veli TOPRAK

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CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, yabancıya konut satışı ve konut fiyatlarındaki artışın nedenleri için Meclis araştırması istedi.

Belli süre yabancıya konut satışının yasaklanmasını isteyen Güzelmansur, Kanada'nın konut fiyatlarının yüzde 50 artması üzerine bu yönteme başvurduğunu belirterek, “Kendi vatandaşımızı korumak adına belli bir süreliğine de olsa yabancılara konut satışını yasaklamamız lazım. Yüzde 120 artışın olduğu ülkemizde yetkililer neyi bekliyor?” dedi.

Güzelmansur ve 24 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan araştırma önergesinde “Konut fiyatlarında artışa neden olan etmenlerin ve artışı durduracak tedbirlerin belirlenmesi, yabancılara konut satışı politikasının tüm yönleriyle gözden geçirilmesi, 250 bin dolara ev alan yabancıya vatandaşlık verilmesi gibi yanlış uygulamaların etkilerinin bütün boyutlarıyla incelenmesi amacıyla” komisyon kurulması istendi.

‘VATANDAŞ İÇİN EV ALMAK HAYAL OLDU’

Konut fiyat artışlarının yüzde 120'ye yaklaştığını ve bu haliyle Türkiye'nin konut fiyatlarının en çok yükseldiği ülkelerden biri haline geldiği vurgulanan önergede “Ülkemizde konut fiyatlarının bu denli artmasındaki en önemli nedenlerden biri Türk lirasındaki rekor değer kayıpları iken, bir diğer önemli neden de yabancılara konut satışındaki artıştır. 250 bin dolara ev alana promosyon gibi vatandaşlık verilmesi de yabancıların Türkiye'de konut alma iştahını kabartmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı konut satış istatistiklerine göre 2021 yılında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 43,5 artmıştır” denildi.

YABANCIYA KONUT SATIŞI YASAKLANMALI

Güzelmansur, önergesiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“İktidar yabancıya konut satışını, bizim vatandaşımızın alım gücünün düşmesiyle konut piyasasında yaşanan daralmaya can simidi gibi görüyor. Ancak yabancının konut alımındaki artışın getireceği ekonomik, sosyolojik, demografik riskler var.

Birincisi alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlarımızın ev sahibi olması hayal olmaya başladı. İkincisi konut fiyatlarındaki kontrolsüz artış, daha ucuz bölgelere doğru zorunlu bir iç göç dalgası yaratacak. Üçüncüsü de evlenme oranları düşecek. Çünkü konut satış fiyatlarının artması ev kiralarının da artmasını tetikliyor.

Dolayısıyla bizim kendi vatandaşımızı korumak adına belli bir süreliğine de olsa yabancılara konut satışını yasaklamamız lazım. Konut fiyatlarının yüzde 50 arttığı Kanada vatandaşını korumak için bunu yaptı. Yüzde 120 artışın olduğu ülkemizde yetkililer neyi bekliyor? Bu konunun tüm boyutlarıyla araştırılması için Meclis'te Komisyon kurulmalı.”

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