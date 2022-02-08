Yaptırımlar gevşiyor mu? O petrol devi Venezeula ile ticarete tekrar başlayabilir

ABD'de Joe Biden yönetiminin enerji devi Chevron'un Venezuela petrolünü alma talebine izin verebileceği iddia edildi.

Sozcu.com.tr

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ABD’li petrol devi Chevron Corp’un ödenmemiş alacaklarını telafi edebilmek için ABD Başkanı Joe Biden’ın şirkete Venezuela ile petrol ticareti için izin verebileceği belirtildi.

Konu ile ilgili Reuters’a bilgi veren iki üst düzey yetkiliye göre, Chevron temsilcileri son aylarda ABD’li diplomatlarla ve Venezuelalı muhalefet temsilcileriyle toplantılar gerçekleştirdi. Bu toplantılar şirketin Venezuela’da faaliyet gösterme ruhsatında yapılabilecek bir değişiklik için sürdürdüğü lobi faaliyetlerinde bir dönüm noktası olabilir.

BORÇLARI TELAFİ ETMEK İÇİN…

Washington’da kimliği açıklanmayan iki kaynak, herhangi bir karara varılmadığını ve belirsizliğin korunduğunu belirtirken Chevron, eski Başkan Donald Trump’ın yönetimi altında yararlandıkları ticaret ayrıcalıklarının eski haline getirmesini istiyor.

O dönemde şirkete ve diğer yabancı üreticilere, borçları telafi etmek için Venezuela’nın milli petrol şirketi PDVSA ile ortak girişimlerden elde edilen Venezuela petrolünü alıp ihraç etme izni verilmişti. Venezuela’nın Chevron’a halihazırda yüz milyonlarca dolar borcu bulunuyor.

Sonrasında ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskıyı artırmaya çalışan ABD Hazine Bakanlığı, Chevron’un Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA ile ortak girişimlerine yasak getirmişti.

PETROL FİYATLARININ ARTMASI VENEZUELA’YA YARADI

Bu strateji, Venezuela’nın petrol sevkiyatlarına büyük zarar verdi. Ancak son zamanlarda petrol fiyatlarının artması, ambargolara rağmen Venezuela’nın petrol gelirlerinden yararlanmasını engelleyemedi.

Konu ile ilgili bilgi veren bir kaynak, “Biden yönetiminin Trump’ın başarısız stratejisinin ardından Venezuela’ya yönelik yaptırımları hafifletmek için daha fazla nedeni var” dedi.

BASKI GEVŞEYEBİLİR

Petrol ticaretine ABD yaptırımları kapsamında izin verilmesi, Venezuela’ya yönelik esneklik sinyali anlamına gelebilir. Kaynaklardan biri, ABD’de istihdamı artırabilecek en büyük petrol şirketine fayda sağlayacak kısıtlamaların gevşetilmesinin Cumhuriyetçilerin tepkisiyle karşılaşma olasılığının düşük olduğunu söyledi.

Chevron’un yanı sıra, Venezüella’da varlık gösteren Avrupalı ​​ve Asyalı petrol şirketleri de kaynaklara göre Venezüella petrolünü ticaretini yapabilmek için Washington’a baskı yapıyor.

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