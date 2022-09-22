Yaşanabilir kentler liginde İstanbul sonuncu

Sağlık hizmetleri, suç oranları, geçim şartları, altyapı dikkate alındı. Yaşanabilir Şehirler 2022 raporuna göre, Avrupa’da Viyana 99.1 puanla en yaşanabilir kent olurken, İstanbul 57.7 puanla listede son sırada yer aldı

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Artan enflasyon ve geçim şartlarının zorlaşması, büyük şehirlerde yaşamı gittikçe güçleştiriyor. Bu durumdan en olumsuz etkilenen şehirlerden birisi de İstanbul. İngiltere merkezli Economist yayın grubunun araştırma birimi Economist Intelligence Unit'in (EIU) Yaşanabilir Şehirler 2022 raporuna göre, Avrupa'da yaşam uygunluğu bakımından incelenen 38 şehir içinde İstanbul son sırada yer aldı.

YÜKSEK ENFLASYON

Buna göre, Avrupa'da değerlendirmeye alınan 38 şehir içinde en yaşanılabilir kent Viyana 99.1 puanla olurken, İstanbul 57.7 puanla bu listenin sonuncusu oldu.

Sosyal ve kültürel hayat, eğlence, sağlık hizmetleri, suç oranları, geçim şartları, siyasi istikrar ve altyapı gibi çeşitli faktörlere göre hazırlanan listede bu yıl savaş nedeniyle Ukrayna'dan değerlendirme alınmadı. Rusya'nın başkenti Moskova ile tarihi şehri St. Petersburg bir önceki yıla göre puan kaybetti ancak yine de İstanbul'un üzerinde yer aldı. Moskova 71.4 puan alırken, St. Petersburg ise 68.2 puan aldı.

SAVAŞ ETKİLİYOR

İstanbul'un düşük puan almasında, son yıllarda şehre gelen ve sayıları milyonu aşan mültecilerle birlikte hayat pahalılığının artmasının etkili olduğu ifade ediliyor.

Bu yılki Yaşanabilir Şehirler 2022 raporunda, Rusya-Ukrayna savaşının çevre ülkeleri de etkilediği görüldü. Bir önceki yıla göre Macaristan'ın başkenti Budapeşte ve Polonya'nın başkenti Varşova, listede alt sıralara geriledi. Savaşın uzaması ve enflasyonist ortamın devam etmesi durumunda, önümüzdeki yıl yaşanabilir şehirler listesinde daha keskin değişimler olacağı belirtiliyor.

Dünya sıralamasında Şam sınıfta kaldı

EIU Yaşanabilir Şehirler 2022 raporu, Avrupa'da batıda yer alan şehirlerin üst sıralarda yer aldığını ortaya koyarken, Bulgaristan ve Romanya gibi Doğu Avrupa ülkelerinin şehirleri alt sıralarda yer aldı. Raporun küresel bölümünde de Viyana ilk sırada yer alırken, listenin son sıralarını Asya ve Afrika ülkeleri oluşturdu. Listenin sonuncusu Suriye'nin başkenti Şam olurken, onu Nijerya'nın Lagos kenti ve Libya'nın başkenti Trablus takip etti.