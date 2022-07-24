Yatırımcı borçlanarak borsaya koştu

Borsaya yerli ilgisi artarken kredili işlemlerde de patlama yaşandı. 2019’da 2.8 milyar TL olan kredili işlemler 13.7 milyar TL’ye yükseldi.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Türk Lirası değerini hızla yitirirken döviz ve altın dışında hisse senetlerinin de enflasyondan korunma aracına dönüşmesi, yabancı yatırımcı ilgisi tarihinin en düşüğünde iken Borsa İstanbul'u yukarıya taşıyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 2021 yılı sonunda 2 milyon 342 bin olan Borsa İstanbul'da yerli yatırımcı sayısı, altı ayda yaklaşık 153 bin artarak, haziran ayında 2 milyon 495 bine çıktı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından açıklanan 2022 Haziran ayı raporuna göre; yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları ise yılın ilk yarısında yüzde 44.2 oranında büyüyerek haziran ayı sonunda 756.5 milyar lira oldu. Pandemi döneminde başlayan yerli yatırımcı ilgisi, ekonomi yönetimi politikalarının Türkiye'yi eksi reel faizde dünya şampiyonu yapması ile devam etti. Ancak yerli yatırımcı sayısı arttıkça kredili hisse senedi alım işlemlerinde de yüzde 390'a varan artışla patlama görüldü.

YERLİ İLE PATLADI

Yine Sermaye Piyasaları Birliği'nin verilerine göre 2019'un 12'nci ayında kredili işlem yapan kişi sayısı 11 bin 895 ve toplam kullandıkları kredi stoku 2.8 milyar liraydı. 2022'nin 3'üncü ayında ise kişi sayısı 32 bin 823 kişiye tırmanırken krediler 13.7 milyar liraya yükseldi. Analistler, çoğu kredili işlem yapan ve finansal okuryazarlık düzeyi düşük olan yatırımcıların büyük kayıplar yaşadığına dikkat çekiyor.

Borsa düşerken en fazla canı yananlar

Yabancı kurumsal şirketler yatırımlarını Türk hisse senetlerinden çekerken, yerli yatırımcıların bir bölümü de bu fırsatı kredili işlemlerle değerlendiriyor. Hisse senetleri değerlendikçe kredili işlemler risk yaratmıyor. Borsa yönünü aşağıya çevirdiğinde ise en fazla, kredili işlem yapanların canı yanıyor. Bu kredilerin maliyetleri yüzde 20 yakınsa bugün alınan hisselerin en az yüzde 20'den fazla ralli yapacağına güveniliyor olması gerekiyor.