Zam üstüne zam gelince motorinde kontağı kapattık

Motorin fiyatına bir yılda yüzde 225 zam geldi, vatandaş tüketimi kısmaktan başka çare bulamadı Araçlar mecbur kalınmadıkça yola çıkmıyor, depolar ancak zam gelmeden önceki gün fulleniyor.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Son zamla litre fiyatı 23 TL'nin üzerine çıkarak 23.52 TL seviyesine ulaşan motorinde tüketim, sokağa çıkma yasakları seviyesine indi. Bundan 4 yıl önce günlük ortalama 50 milyon litreler seviyesinde tüketim rakamlarına ulaşılmışken, mayıs ayının ilk haftasında motorin tüketimi 40.9 milyon litre seviyesine kadar geriledi.

ÇEYREK DEPO DÖNEMİ

Zam üzerine zam gelince vatandaşların önemli bir kısma ancak fiyat artışı haberleri gelince az da olsa kâr edebilmek için hemen zam öncesi deposunu fullemeye başladı. Zamların etkilediği pek çok vatandaş ise aracını park etti, ancak çok mecbur kaldığında kontak çevirdi. Benzin istasyonuna gidenler ise çeyrek depo doldurmanın ötesine geçememekten şikayet ediyor. Durum tüketim rakamlarına da yansıdı. Enerji Bakanlığı'nın haftalık verilerine göre 2022 mayıs ayının ilk haftasında tüketim günlük ortalama 40.9 milyon litre seviyesine kadar indi. 2021 yılında mayısın ilk haftası tüketim 53.4 milyon litre idi. Yoğun sokağa çıkma yasaklarının olduğu 2020 mayıs ayında ortalama tüketim 40.4 milyon litre seviyesine kadar inmişti. 2018 mayısının ilk haftası ise günlük ortalama tüketim 50.2 milyon litre idi.

2018'İN YÜZDE 18 GERİSİNDE

Yani mayısta Türkiye genelinde motorin tüketimi 4 yıl öncesine göre yüzde 18'lik düşüş gösterdi. Artan araç sayısı dikkate alındığında düşüşün çok daha yüksek olduğuna dikkat çekildi. Benzinli araba kullananlar ise zamlardan daha az etkilendi, tüketimdeki azalma motorin seviyesinde gerçekleşmedi.

Benzin ve motorine dev zam

Döviz kurlarındaki artışın etkisiyle dün gece motorine ve benzine büyük zam geldi. Litrede benzine 1 lira 43 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam fiyatlara yansıdı. Önceki gece de otogaz fiyatına 36 kuruş zam gelmişti. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 24.29 TL'ye, Ankara'da 24.40 TL'ye, İzmir'de 24.41 TL'ye yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 23.41 TL'ye, Ankara'da 23.52 TL'ye, İzmir'de 23.53 TL'ye çıktı.

BİR YILDA YÜZDE 255 ARTTI

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da bir sene önce 7.72 TL, yıl başında 12.29 TL idi. Benzine son bir yılda yüzde 215, yıl başından bu yana yüzde 98 zam geldi. Motorinin litre fiyatı İstanbul'da bir yıl önce 7.20 TL, yıl başında 11.3 TL idi. Motorine son bir yılda yüzde 225, yıl başından bu yana yüzde 105 zam geldi.