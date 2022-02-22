Zamdan kaçan sanayici güneşe koştu

Enerji zamları ve maliyet artışlarının toplam etkisinin gelecek ay görüleceğini kaydeden hazır giyim sektörü kendi enerjisini üretmek için harekete geçti.

Sayime BAŞÇI

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Son elektrik ve doğalgaz zamları ile birlikte enerji maliyetlerinde yüzde 150'ye varan artışlar yaşayan sanayici, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dönerken, hazır giyim sektörü maliyetleri azaltmak için yaklaşık 1 milyar dolarlık enerji yatırımına hazırlanıyor.

ZAMLARIN ÇIKTISI MARTTA

Türkiye genelindeki 2000 işletmenin ve özellikle de Anadolu'daki fabrikaların bu yatırımlara hazırlandığını anlatan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, ortalama 500 bin dolarlık yatırım ile devreye giren bu projelerin sektör açısından 1 milyar dolarlık bir yatırım büyüklüğüne ulaşacağını aktardı. Son bir yıldır sektör oyuncularının fiyatlama çalışması yaptığını ve vergi dışında kredi finansman teşvikinin de enerjide yatırımları hızlandıracağını kaydeden Gültepe, “4-5 sene içinde organize sanayi bölgelerinde olan ve çatısı uygun yerler kendi enerjisini üretir. İşletmelerin yüzde 80'i kendi enerjisini kendini üretmeye başlar. Yatırım maliyetine ve bölgesine göre 5-6 yılda projelerin geri dönüşü var” bilgisini verdi. Gültepe sektör açısından mart ayının kritik olduğuna dikkat çekerek, “Yeni maliyetlerin çıktıları özellikle martta belli olur. Oradaki kâr ve zarar durumuna göre doların 13.5'ten aşağı düşmemesi lazım. Yoksa ihracatta sıkıntı yaşanır” dedi.

Markalar fiyattan rahatsız

Toplam maliyetlerinin yüzde 80'inin dolar bazlı olduğunu ve sektörün 2022 için döviz bazında yüzde 15 zam yaptığını kaydeden Gültepe, “Müşteri de fiyat artışlarından rahatsız, son bir yılda onların da kafası karıştı. İkinci yarıda farklı bir maliyet ile karşılaşmazsak 23 milyar dolar ihracatı yakalarız” dedi.

İhracat %25 arttı

Türkiye'nin geçen yıl yüzde 25'lik ihracat artışı kaydettiği Rusya'da 1 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduklarını kaydeden Mustafa Gültepe, Moskova'da düzenlenen “Collection Premier Moscow” fuarı ile ilgili “ Çin'in ardından ikincilik koltuğuna oturmak için çalışıyoruz” değerlendirmesini yaptı.