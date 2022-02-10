Zammı beğenmeyen pancar üreticisi salonu terk etti

Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mustafa Saatcı, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde pancar üretimi yapan çiftçiler ile bir araya geldi. Saatcı, daha önce 800 lira olarak açıklanan fiyatın 900 liraya çıkarıldığını açıkladı. Yapılan zammı beğenmeyen üreticiler, üretim yapmayacaklarını söyleyerek salonu terk etti.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mustafa Saatcı ve yönetimi, Samsun’un Vezirköprü İlçesi’nde pancar üretimi yapan çiftçilerle buluşarak sorunlarını dinledi.

Üreticiler, şeker pancarı alım fiyatının yetersiz olduğunu, girdi maliyetlerinin her geçen gün arttığını söyleyerek sorunlarını anlattı.

ÇİFTÇİLER SALONU TERK ETTİ

Atatürk İş Merkezi düğün salonunda gerçekleşen toplantıda konuşma yapan Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mustafa Saatcı, 2021 yılında 95 bin ton pancar alımı yaptıklarını söyledi.

Pancar bedelinin yüzde 80’inin üreticiye ödendiğini dile getiren Saatcı, kalan miktarın ise 14-16 Şubat tarihlerinde ödeneceğini açıklayarak, 2022 yılında 800 TL + 50 TL küspe bedeli olarak belirledikleri alım fiyatını 900 TL + 50 TL olarak yükselttiklerini yani 100 TL zam yaptıklarını ifade etti.

Kooperatif olarak gübre alımı üzerine çalıştıklarını 11 ay vade ile çiftçiye gübre verebileceklerini kaydetti.

Kooperatif Başkanı Mustafa Saatcı’nın açıklamalarını dinleyen pancar üreticileri, şeker pancarı alım fiyatının yetersiz olduğunu ve yapılan 100 liralık zammı yeterli bulmadıkları, mazot ve gübre fiyatları dikkate alındığında üretimden zarar ettiklerini söyledi.

Artan maliyetlere rağmen açıklanan zammı beğenmeyen çiftçiler, üretim yapmayacaklarını söyleyerek Saatcı konuşurken toplantı salonunu terk etti.

İlginizi Çekebilir AKP'li belediyeden tepki çeken festival