Atatürk Havalimanı operasyonu bu evleri ihya edecek!

Atatürk Havalimanı'nın pistlerinin yok edilip millet bahçesine dönüştürülmesi en çok yanı başında inşaatı süren villa ve konut projesine yarayacak. İmar planları iki kez iptal edilen projenin büyük kısmı satıldı.

İsmail ŞAHİN

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Atatürk Havalimanı’nın yolcu trafiğine kapatılarak Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesi projesine yönelik tartışılmalar sürüyor.

Siyasetin ana gündem maddesi olan projede iş makineleri pistleri kırmaya başladı.

Gözlerin çevrildiği Atatürk Havalimanı’nın yanı başında ise hummalı bir inşaat faaliyeti yürütülüyor.

Kırılarak millet bahçesine dönüştürülecek pistlerin hemen yanında yer alan bir gayrimenkul projesinden ev alanlara adeta piyango vurdu. 2 milyon metrekarelik millet bahçesine komşu olacak villa ve lüks rezidansların kapatılarak imara açılan ‘Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi' arazisinde yükseliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tahsisli okul arazisinin mülkiyeti 2015’de İçişleri Bakanlığı ile imzalanan protokol ile lojman karşılığında TOKİ’ye devredilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 2017’de arsanın imar planını değiştirdi. Kapalı spor salonu, atış poligonu, eğitim binaları ve caminin yer aldığı alana konut ve ticaret izni verildi. Mayıs 2017'de ise TOKİ ile imzalanan protokolle Emlak Konut GYO'ya satılmıştı.

MAHKEME PLANLARI İKİ KEZ İPTAL ETTİ

Bakırköy Şevketiye Mahallesi 1242 ada 1 ve 2 numaralı parseller için hazırlanan ilk plan değişikliği 2019'da, ikinci kez hazırlanan plan değişikliği de 10 Haziran 2021 tarihinde yargı tarafından kısmen iptal edilmişti.

2021 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeniden hazırlanan planlarda, sağlık ve sosyal tesis alanları ile ilgili mahkeme kararında istenen hususlar yerine getirilirken, ticaret+konut alanlarında belirlenen kat yüksekliğinin fazla olduğu kararına uyulmadı.

YENİ PLANDA MAHKEME KARARINA UYULMADI

Yargı kararında 4 kat (zemin+3 kat) yapılaşma koşulunun, bölgedeki mevcut kat yüksekliğinden fazla olduğu belirtilmişti.

Yeni hazırlanan plan notlarında da ticaret+konut alanlarındaki zemin+3 kat yapılanma şartı aynen korundu.

EVLER KAPIŞ KAPIŞ GİTTİ

Plan değişikliği yapılan arazideki inşaatların yapımına 2020 yılında başlandı ve proje Emlak Konut Florya Evleri adıyla satışa sunuldu. 60 villa, 182 daire, 12 ticari ünite olmak üzere toplam 256 bağımsız bölümün yer aldığı projede Mart 2022 itibariyle 238 bağımsız bölüm satıldı.

‘HAVA TRAFİĞİNİ RİSKE SOKAR’ DENMİŞTİ

Yoğun yapılaşmaya açılan Atatürk Havalimanı’nın yanı başındaki arazi ile ilgili plan değişikliği hakkında görüşüne başvurulan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 13 Nisan 2015 tarihli kararında, Atatürk Havalimanı hava-yer telsiz haberleşmesini ve hava trafik emniyetini olumsuz yönde etkileyeceği için arazide herhangi bir yapılaşmaya gidilmemesini istedi. Ancak müdürlük 5 Ocak 2017 tarihli kararında görüşünü değiştirdi. Arazideki yeni yapıları; çatı ve cephede elektromanyetik yansıtıcı özellikte iletken metal kullanılmaması, en yüksek noktası deniz seviyesinden 68 metreyi geçmemesi koşulu ile uygun buldu.

40 YILLIK OKUL RANTA KURBAN GİTTİ

Projenin hayata geçirildiği arazi, İstanbul Polis Eğitim Merkezi olarak 25 Ağustos 1978 yılında Kemalettin Eröge Polis Okulu’nun Florya bölümü olarak hizmete girmişti. 1 Ekim 1979 yılında ise İstanbul Polis Eğitim Merkezi adını aldı. Okula, 30 Mart 1995 tarihinde Emniyet Müdürü Şükrü Balcı’nın adı verildi.

Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 2001 yılında da Polis Akademisine bağlı Meslek Yüksek Okulu olmuş, ardından da Polis Meslek Eğitim Merkezi’ne dönüştürülmüştü.