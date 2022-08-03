Eski bira fabrikası arazisine 803 konut yapılıyor

İstanbul Bahçelievler’deki eski bira fabrikası arazisinin akıbeti belli oldu. Kapatıldıktan sonra atıl kalan ve büyük kısmı yıkılan araziye 803 adet konut inşa edilecek. Arazide 14 katlı 11 blok yükselecek.

Özlem GÜVEMLİ

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Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş, Bahçelievler'deki 120 bin 657 metrekarelik iki parselden oluşan eski fabrika arazisini, 2019 yılında 270 milyon TL'ye Nata İnşaat'a sattı. Nata İnşaat'ın araziye inşa edeceği 803 konut ve 69 ticari üniteden oluşan projesi için yaptığı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvurusunda 2 Ağustos 2022 tarihinde karar çıktı. İstanbul Valiliği, Nata Bahçelievler projesi için “ÇED gerekli değildir” kararı verdi.

199 BİN METREKARE İNŞAAT

Proje tanıtım dosyasında verilen bilgilere göre konutlar 77 bin 848 metrekarelik parselde inşa edilecek. Projenin toplam kapalı inşaat alanı 199 bin 688 metrekare olarak hesaplandı. 803 adet konut ve 69 adet ticari ünitenin yapılması planlanan projede 11 bloğun zemin katları ticari ünite, üst katları ise konut olacak. Blokların yüksekliği 14 kat olarak belirlendi. Projenin 2024 yılının Ekim ayında tamamlanması planlanıyor. Projenin toplam maliyeti de 495 milyon 226 bin TL olarak hesaplandı.

YAN PARSELDE AĞAÇLAR BULUNUYOR

Konut inşaatının yapılacağı parselin bitişiğindeki 23 numaralı parsel, tapuda “tarla” olarak gözüküyor ve üzerinde ağaçlar bulunuyor. İmar planlarına göre bu parsel “park ve spor alanı” olarak işaretli. Proje dosyasında, şirketin imar durum yazısında belirtilen tüm şartlara uyacağı belirtildi.

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