İngilizlerin Boğaz’daki kaçak inşaatı mühürlendi

İstanbul Boğazı'nda son dönemde artan kaçak yapılaşmalara bir yenisi eklendi. İngilizlerin satın aldığı Beşiktaş'taki yol yalısında gerçekleştirilen yasa dışı inşaat şikayetlerin ardından durduruldu.

İsmail ŞAHİN

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İstanbul Boğazı’nda son günlerde inşaat sesleri çoğaldı. Ruhsat almadan bina dikenler, mevcut yapılara usulsüz kaçak bölümler ekleyenler artarken, Beşiktaş’ın Bebek Mahallesi’nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Vatandaşların Koruma Kurulu’na yaptığı şikayet, herhangi bir izin alınmadan Boğaz’a nazır bir yalıda süren kaçak inşaatı ortaya çıkardı.

İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü gelen ihbarlar üzerine 140 ada 48 ve 49 parsellerde yer alan bir taşınmazı inceledi.

GARAJ, HAVUZ, ASANSÖR…

İzinsiz olarak tadilat işlemenin gerçekleştirildiği yol yalısının bahçesinde fazladan 250 metrekarelik bir alan inşa edildiği tespit edildi.

Ayrıca, bahçeye kaçak olarak havuz, makine dairesi yapılırken, komşu parselle çekme mesafeleri ihlal edilerek kaçak bir mutfak yapıldığı, bina dışına kaçak asansör inşa edildiği, garajın büyütüldüğü tespit edildi.

Koruma Kurulu’nun bu tespitinin ardından İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 24 Ağustos 2022 tarihinde Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne bir yazı yazarak kaçak inşaatın durdurulmasını istedi.

Boğaziçi İmar Müdürlüğü de verdiği yanıtta 8 Ağustos 2022 tarihinde Cevdetpaşa Caddesi 129 numarada yer alan binadaki inşaat faaliyetlerini durdurarak yapı tatil tutanağı hazırladığını ve yasal işlem başlatıldığını bildirdi. Boğaziçi İmar Müdürlüğü, yapıda ve bahçesinde gerçekleştirilen yasa dışı imalatlarla ilgili de bilgi verdi.

YALI ŞUBAT AYINDA EL DEĞİŞTİRDİ

Mühürlenen gayrimenkulün mülkiyeti, Bebek Avenue Turizm Yatırım Anonim Şirketi’ne ait görünüyor.

21 Şubat 2022 tarihinde İstanbul’da kurulan şirketin sahibi ise İngiltere merkezli Realty Investment & Management adlı şirket görünüyor.

843 metrekare büyüklüğündeki gayrimenkul Bebek Avenue kurulduktan 4 gün sonra yani 25 Şubat tarihinde satın alınıyor.