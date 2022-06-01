Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 1 Haziran 2022

Altının ons fiyatı, 1 Haziran 2022 Çarşamba günü 1.833 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 967 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.512 TL.

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Altın fiyatları, dolar ve tahvil getirilerinde görülen yükseliş baskısıyla iki haftanın dip seviyesine geriledi, ancak güvenli liman olarak görülen altına talep görülmesiyle fiyatlar dar aralıkta seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.2 düşerek 1,833.86 dolara geriledi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 959 TL, satış 967 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 975 TL. 8 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 1 Haziran Çarşamba günü 9.676 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.566 TL, satış 1.598 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.612 TL. 14 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.447 TL, satış 6.512 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.569 TL. 57 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.134 TL, satış 3.198 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.225 TL. 27 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.329 TL, satış 6.393 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.450 TL. 57 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.316 TL, satış 6.380 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.435 TL. 55 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 1 HAZİRAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 1 Haziran 2022 altın yorumları: Gram/Altında 981 TL seviyesinin geçilememesi sonrasında gelen satışlar ile geri çekilme yaşandı ve gün %0.84 oranında değer kaybı ile 969.10'den tamamlandı. Son günlerde 965-981 bandında dalgalı bir seyir izleyen gram Altın'da ara destek olarak çalışan 965TL seviyesinin kırılması bozulmayı arttıracaktır. Bu desteğinin kırılması sonrasında 930 ile 915 seviyeleri kısa vadeli alt destekler olarak takip edilebilir.