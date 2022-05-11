Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 11 Mayıs 2022

Altının ons fiyatı, 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü 1.849 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 910 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.129 TL.

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Altın fiyatları, dolardaki yükselişin ABD enflasyon verileri öncesinde de devam etmesiyle bugün üç ayın dip seviyesine geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.1 düşüşle 1,838.26 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri %0.2 düşüşle 1,836.50 dolara geriledi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 902 TL, satış 910 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 890 TL. 20 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 11 Mayıs Çarşamba günü 9.104 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.473 TL, satış 1.503 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.471 TL. 32 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.068 TL, satış 6.129 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.995 TL. 134 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.948 TL, satış 3.008 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.943 TL. 65 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.958 TL, satış 6.018 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.886 TL. 132 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.944 TL, satış 6.004 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.873 TL. 131 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 11 MAYIS 2022

Ekonomi uzmanlarının 11 Mayıs 2022 altın yorumları: Gram altının yükselişleri ons altında yaşanan geri çekilme ile birlikte sınırlı kalmaya devam ediyor. Dün 915TL seviyesine kadar yaşanan yükseliş sonrasında kurda yükseliş devam ederken ons altında 1850$ altına geldikten sonra kalıcılığın devam etmesi 900TL seviyelerinde gram altını tutuyor.

Bu sabah Çin'den gelen beklentilerin üzerinde enflasyon verisi sonrasında gözler bugün açıklanacak ABD enflasyon verisinde olacak. 900TL ve altı alış için uygun, 910TL ve üzeri yükselişler ise kar al için düşünülebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 915 ve 921 TL seviyesi direnç, 910 TL ve 900 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.