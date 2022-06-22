Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 22 Haziran 2022

Altının ons fiyatı, 22 Haziran 2022 Çarşamba günü 1.827 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.021 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.875 TL.

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Altın, doların hafif gerilemesinden destek bularak yükselirken yatırımcılar fiyatlamalar için merkez bankalarının faiz politikaları hakkında gönderdikleri sinyalleri izlemeye devam etti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün dar aralıkta dalgalandıktan sonra bugün %0.2 artışla 1,841.13 dolara yükseldi. ABD vadeli altın işlemleri %0.1 yükselerek 1,842.90 dolara çıktı.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 1.012 TL, satış 1.021 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.017 TL. 5 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 22 Haziran Çarşamba günü 10.217 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.654 TL, satış 1.688 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.681 TL. 7 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.807 TL, satış 6.875 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.849 TL. 26 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.306 TL, satış 3.374 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.362 TL. 12 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.681 TL, satış 6.748 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.724 TL. 24 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.664 TL, satış 6.731 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.709 TL. 22 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 22 HAZİRAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 22 Haziran 2022 altın yorumları: Gram altında son iki gündür yükseliş ivmesi sınırlıda olsa zayıf kalmaya devam ediyor. Kur tarafında 17,30TL üzerinde fiyatlamalar devam ederken gün içi oynaklığın sınırlı kaldığını görüyoruz. Diğer taraftan ons altında da yükselişlerin zayıf kalması ve aşağı yönlü fiyatlamaların devam etmesi gram altını yatay fiyatlamaya doğru itiyor.

Bu nedenle bugün veri akışı sınırlı, yurt dışında Powell açıklamaları ön plana çıkacak. Genel olarak geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecektir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 1021 ve 1032 dolar direnç; 1010 ve 1000 dolar ise destek olarak takip edilebilir.