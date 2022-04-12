1 milyon 21 bin liralık ‘ateş danslı’ gezi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı ve 4 AKP’li İlçe Belediye Başkanının olduğu grup 5 ülke gezecek. Prag ziyaretinin tanıtım metninde “Çek kızlarının yaptığı ateş danslarını izlemek” ifadesi yer alıyor.

Deniz AYHAN

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Vatandaşlar hayat pahalılığı ile mücadele ederken, başkanlığını AKP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in yaptığı ve yönetiminde de 4 AKP'li İlçe Belediye Başkanın yer aldığı Çevre Hizmetleri Birliği, “Teknik Gezi” adı altında 67 kişiyle yurt dışı gezisine çıkıyor. 4-9 Mayıs tarihinde yapılacak 6 günlük gezi, 1 milyon 21 bin liraya mal olacak. Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti olmak üzere 9 şehir gezilecek. Gezi programının içeriği ise gün gün belli. İlk gün 67 kişilik heyet İstanbul'dan Münih'e uçacak. Programın tanıtım metninde ilk gün için “Panaromik şehir turu” ifadesi yer aldı.

İkinci gün ise “Leipzig'e hareket” planı yapıldı. 3. günün programı ise şu tanıtımla konuklara bildirildi. “Prag'a dönüyoruz. Akşam arzu eden misafirlerimizin katılımıyla Orta Çağ Gecesi Etkinliği yer alıyor.”

‘BİRALARI ÇOK MEŞHUR'

“Bu etkinliğimizde, ortaçağ dönemine ait kıyafetler giymiş müzisyenler, birbirinden güzel Çek kızlarının yaptığı ateş dansları eşliğinde Çekya mutfağının tatlarını denemek ve meşhur biralarını tatma fırsatı yakalayacaksınız.” Programa göre turun 4. günü ise Viyana'da geçecek. 5. gün de gezi grubunun “Macarların geleneksel Çigan eğlencesine” katılacağı öğrenildi. 6. gün program bitiyor. Budapeşte turundan sonra İstanbul'a dönülüyor.

5 yıldızlı otellerde konaklama

6 gün sürecek gezide grup 4 ve 5 yıldızlı otellerde konaklayacak. Katılanlara Türkçe rehberlik hizmeti de verilecek. Geziyi düzenleyen Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliği yaşanabilir bir çevre oluşturmak, çevresel projeler yapmak ve çevre sağlığını bozucu faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla kuruldu.

66 belediyenin üye olduğu Birliğin yönetimini oluşturan Encümen heyetinde, AKP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Başkan yardımcısı Murat Öner, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban ile AKP'li Sandıklı, Bolvadin, Susuz ve Dinar İlçe Belediye Başkanları, Mustafa Çöl, Fatih Kayacan, Mehmet Selek ve Nihat Sarı bulunuyor.