11 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi” denildi.