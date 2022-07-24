12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bisikletiyle evine giderken kafasına isabet eden maganda kurşunuyla yaralanan 12 yaşındaki çocuk, 4 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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Olay, 20 Temmuz Çarşamba günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Tepebaşı Mahallesi'nde bisikletiyle evine giden 12 yaşındaki Onur Başboğa'nın kafasına sokak ortasında nereden geldiği belli olmayan bir kurşun isabet etti.

Kanlar içerisinde kalan Başboğa yere yığıldı. Başboğa, çevredekilerin haber vermesi ile ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan talihsiz çocuğun çekilen tomografisinde kafasına mermi isabet ettiği ve merminin de saplandığı yerde durduğu belirlendi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Onur Başboğa, 4 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayı büyük bir titizlikle inceleyen polis ekiplerinin olay saati o bölgede silah sıkan 3 kişiyi gözaltına aldığı ve olayla ilgili incelemelerinin devam ettiği belirtildi. (İHA)

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