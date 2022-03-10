15 kızıl geyik, mahkeme kararıyla kurtuldu

Bolu'da, 15 kızıl geyiğin avlanması için yapılan ihalenin iptali için açılan davada idare mahkemesi, avın iptali yönünde karar verdi.

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Kentte, geçen yıl ekim ayında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 2021- 2022 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı çerçevesinde 15 kızıl geyiğin avlanması için ihaleye çıkıldı.

İhalenin yayınlanmasının ardından Türkiye Vegan Derneği, Bolunun Mudurnu Sırçalı, Kıbrıscık, Seben merkez ve Seben Taşlıyayla bölgelerinde koruma altındaki 15 kızıl geyiğin avlanmasının önüne geçilmesi için Bolu İdare Mahkemesine dava açarak yürütmenin durdurulması ve iptalini istedi. Bolu İdare Mahkemesi yapılan incelemelerin ardından geçen yıl Kasım ayında ara karar verdi. Ara kararda 15 kızıl geyiğin avlanması ihalesine yürütmeyi durdurma kararı verildi.

“SOMUT ŞEKİLDE ORTAYA KONULMADI”

Bolu İdare Mahkemesi, davayla ilgili nihai kararını bugün açıkladı. Mahkeme gerekçeli kararında ihaleden önce gerekli envanter çalışmasının yapılmadığını, av turizminin kızıl geyik faunasının korunmasına olumlu etkileri olacağının somut şekilde ortaya konulamadığını belirtti. Mahkemenin gerekçeli kararı şöyle:

Bolu ili sınırları içinde devlet ve genel avlaklarında bulunan kızıl geyik popülasyonlarının dinamiğine ilişkin 15- 23 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılan etüt-envanter çalışmalarının yetersiz olduğu, anılan etüt- envanter çalışmalarının mahkememizin kararıyla da yeterli görülmemesine karşın dava konusu ihalelerden önce konuya yönelik bir etüt-envanter çalışmasının yapılmadığı, bu haliyle Bern Sözleşmesinde korunan fauna türleri arasında sayılan kızıl geyiklerin avlanma gerekçeleri arasında gösterilen kızıl geyik popülasyonunun devamı için avlattırılmasına ilişkin olarak somut ve bilimsel verilerin dosyaya sunulamadığı, dosyaya sunulan bilgi belge ve raporların da bu mahiyette olmadığı ve dolayısıyla av turizminin kızıl geyik faunasının korunmasına olumlu etkileri olacağının somut şekilde ortaya konulamadığı anlaşıldığından, kızıl geyiklerin avlanmasına yönelik dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. (DHA)

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