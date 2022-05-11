Abone Ol

18 Mayıs yarım gün mü, tatil mi?

Milli bayramlar arasında yer alan 19 Mayıs yine her yıl olduğu gibi coşkuyla kutlanacak. Resmi takvimi içerisinde yer alan 19 Mayıs'ın bir gün öncesi merak konusu oldu. Vatandaşlar 18 Mayıs yarım gün mü, tatil mi araştırıyor. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 18 Mayıs yarım gün de, tatil de olmayacak.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
18 Mayıs yarım gün mü, tatil mi?

Atatürk’ün ülkemizin geleceği olarak gördüğü gençlere armağan ettiği ulusal bayram olan Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Perşembe günü kutlanacak. Resmi tatil takviminde de yer alan 19 Mayıs günü tüm kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Ulusal bayramın bir gün öncesi 18 Mayıs ise merak konusu oldu.

18 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

18 Mayıs resmi tatil olarak ilan edilmedi. Resmi tatil takviminde 18 Mayıs tarihine dair bilgi yer almıyor. 18 Mayıs yarım gün de, tatil de olmayacak.

2022 RESMİ TATİL TAKVİMİ

TarihGünTatil
1 OcakCumartesiYılbaşı
23 NisanCumartesiUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 MayısPazarEmek ve Dayanışma Günü
2 Mayıs – 4 MayısPazartesi – ÇarşambaRamazan Bayramı
19 MayısPerşembeAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
9 Temmuz – 12 TemmuzCumartesi – SalıKurban Bayramı
15 TemmuzCumaDemokrasi Bayramı
30 AğustosSalıZafer Bayramı
29 EkimCumartesiCumhuriyet Bayramı

 

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
15 Temmuz Atatürk Çarşamba Çocuk Cuma Cumartesi demokrasi kurban pazar Pazartesi Perşembe Ramazan salı tatil Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı