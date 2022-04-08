2 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcıları yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonlarda, gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 20 şüpheli yakalandı.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, daha önce gözaltına alınan FETÖ üyelerinin etkin pişmanlık kapsamındaki ifadelerinden 21 isme ulaştı. İfadelerde, şüphelilerin FETÖ'nün kripto haberleşme programı Bylock kullandıkları da öne sürüldüğü belirtildi. Organize polisi, ifadeler ve yapılan araştırmaların ardından, bu sabah operasyon düzenledi. Baskında 21 şüpheliden 20'si gözaltına alındı.

MADDİ DESTEK, KPSS EVİ

Sağlık kontrolü sonrasında emniyete götürülen şüphelilerin FETÖ'nün bölge ve gizli mahrem yapılanmasında görevli oldukları, örgüte maddi destek sağladıkları, örgüte eleman temin ettikleri ve KPSS çalışma evlerinde sınavlara hazırlanan kişiler oldukları belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile ihraç edilmiş eski kamu personellerinin de bulunduğu öğrenilirken, operasyonda, birçok dijital dökümana el konuldu.

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