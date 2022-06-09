20 milyon TL’lik kaçak tütün operasyonu
İstanbul merkezli 10 ilde 83 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize bir şekilde yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye soktukları sigaraları Güneydoğu Bölgesi’nden İstanbul'a getirdiği istihbaratı üzerine harekete geçti.
Sabaha karşı İstanbul merkezli 10 ilde 83 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 60 şahıs yakalandı.
Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 260 kilo 775 gram nargile tütünü, 241 bin 928 adet bandrolsüz kaçak sigara, 327 kilo sarmalık sigara tütünü, 933 bin adet bandrolsüz boş makaron, 757 bin 50 adet sigara haline getirilmiş dolu makaron, 300 adet kaçak puro, 25 bin adet sigara filtresi, 200 adet bandrol, 7 adet sigara dolum makinesi, bin 500 adet boş sigara kutusu, 4 adet araç ele geçirildi.