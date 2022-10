20 yıl sonra yine ‘3Y ile mücadele’ vaadine sarıldı

2002 yılında “yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele” vaadi ile iktidar olan Erdoğan, 20 yıl sonra “3Y’nin olmayacağı bir Türkiye’nin hazırlığı içindeyiz” dedi.

Veli TOPRAK

Batuhan SERİM

2002 seçimleri öncesi ‘Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla (3Y) mücadale” vaadiyle iktidara gelen AKP, 20 yıl sonra yine aynı vaade sarıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TÜGVA'nın Olağan Genel Kurulu ve ‘Gençlik Buluşması'nda “Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Şu an itibarıyla onun hazırlığı içindeyiz” dedi. Erdoğan'ın sözleri muhalefetin eleştirilerine hedef olurken, daha önce de 3Y'ye dair yaptığı açıklamalar gündeme getirildi. İşte Erdoğan'ın yıl yıl 3Y açıklamaları:

11 Kasım 2006: Hangi insaf, vicdan sahibi bugün Türkiye'nin dünden çok daha iyi olmadığını söyleyebilir. Biz yola çıkarken, 3Y ile yani yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceğimizi söyledik.

21 Aralık 2013: Biz yola çıkarken 3Y ile mücadele dedik; yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar. Yolsuzluğa 11 yıl boyunca asla müsamaha göstermedik, göstermeyiz.

1 Mart 2014: Eski Türkiye olursa koalisyon, yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar geri gelecek.

6 Haziran 2015: Buralara durup dururken gelmedik. Yola çıkarken ‘3Y ile mücadele' dedik. ‘Yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar' ve bunu başararak bugünlere geldik.

12 Mayıs 2018: AK Parti yürüyüşüne başladığımız günlerde 3Y ile mücadele etmek, en önemli hedeflerimiz arasında olmaya devam edecektir.

SİYASET DÜNYASI: 20 yıllık düzeni bitirmek tabii hiç kolay değil!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:

Bu iddiayla iktidar oldunuz. 20 yıllık bir yolsuzluk ve rüşvet düzenini bitirmek kolay değil tabii, işiniz zor, vaktiniz de daralıyor ama yine de kolaylıklar dilerim(!)

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal:

Bir garip hal içerisindeyiz; bir tarafta kendini soyanlara alkış tutan soyulanlar, diğer tarafta her yerlerinden yolsuzluk akan ahlak satıcıları…



CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu:

Erdoğan 20 yıldır yönettiği Türkiye'de yolsuzluk ve rüşvetin olduğunu kabul etti. Cumhurbaşkanı yolsuzluğun olmayacağı bir Türkiye'yi halledecekmiş (Ne demekse), bunun hazırlığı içimdeymiş. Hayır, şaka yapmıyorum.



DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt:

Erdoğan konuşmuş. Moğol istilasından sonra en büyük yağma düzenini kuranlar mı bunu yapacak? Hadi canım sende. Yönetemiyorsunuz, gideceksiniz.



Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ:

Az gittik uz gittik dere tepe düz gittik, altı ay bir güz gittik, döndük bir de arkamıza baktık ki bir arpa boyu yol gitmişiz. Ne bitmez yolsuzluk, ne kötü yoksullukmuş? Ocağın sönsün yolsuzluk, gözün kör olsun yoksulluk.

Hani 2023'te her şey toz pembe olacaktı?

Halk, Erdoğan'ın 3Y açıklamasını “20 yıldır bu sorunu düzeltmediler. Halının altına süpürdüler” diye yorumladı.

8 yıldır Cumhurbaşkanı, 20 yıldır iktidar olan AKP'nin Genel Başkanı olan Erdoğan; “Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Şu an itibarıyla onun hazırlığı içindeyiz” açıklamasında bulundu. Siyasetçiler bu konuşmayı eleştirdi, peki ya vatandaşlar? İşte sokaktaki vatandaşın görüşleri:

– Metin Yıldırım: 20 yıldır bu sorunun çözülememesi normal değil.Pisliği halının altına atarsan gün gelir halı şişer, sonra da sırıtır.

– Arif Demirel: Bu zamana kadar halletti ya devamında da halleder herhalde! Gülüyorum sadece. Tahmin etmiyorum ama inşallah düzeltir, hayatta ummaktan başka bir şeyimiz kalmadı.

– Serpil Batur: Gençlerle görüşmeli Recep Tayyip Erdoğan, gençler ne istiyor? Erdoğan gerçekten gençleri anlamaya çalışıyor mu? Yüz yüze gelelim, onunla bir konuşalım, anlatalım bakalım belki çözülebilir.

– Hüseyin Kızıltaş: İmkanı yok. Hani 2023'te her şey toz pembe olacaktı? Şu an her şey tepe taklak. 2-3 maaş alan bürokratlar var, emekliye gelince de ‘Sabredin. Onlar enflasyona göre ayarlı' diyorlar…

– Zekai Taşdelen: 20 yıldır bu sorunu düzeltmediler. İhaleleri 5'li çeteye verdi, bizi mahvetti.

Satıldık atıldık bizi bizden ayırdılar

Nebahat Özdoğan: 20 yıldır halletmeyenlerin şimdi aklına getirip gündem yapmaları da inandırıcı gelmiyor bana Zahmet etmesin, zamanında bitirseydi… Şimdi tabii oy davasına insanları motive edip oy kazanmak amacı, başka bir şey değil. 20 yıldır halledilememesi anormal. Satıldık, atıldık, bizi bizden ayırdı en büyük şey o.

20 yılda ülkeyi ne hale getirdiler



Ayşe Akay: Halledebilselerdi 20 yıldır hallederlerdi. 20 yılda iktidarın ülkeyi ne hale getirdiğini görüyorsunuz, ekonomi dibe vurdu. İyi yönetilmediğimiz için bu haldeyiz, insanlarımız bundan sonra oy verirken çok dikkat etmeleri gerekiyor. Oy vermeden önce insanlar siyasetçileri iyice araştırmalı.