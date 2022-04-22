22 Nisan tatil mi, yarım gün mü? 22 Nisan’da bankalar açık mı?

En anlamlı milli bayramlarımızdan biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için tüm yurttar heyecanla kutlanacak ancak "22 Nisan tatil mi, yarım gün mü?" konusu merak ediliyor. 22 Nisan Cuma günü resmi tatil takvimi içerisinde bulunmuyor. 22 Nisan günü tatil ya da yarım gün olmayacak; okullar, bankalar ve resmi kurumlar her zamanki mesai saatlerinde açık olacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği ulusal bayram Cumartesi günü kutlanacak. Bayram resmi tatil takviminde yer alıyor ancak bu yıl hafta sonuna denk geliyor. Hafta içi gününe denk gelen 22 Nisan ise resmi tatil kapsamında yer almıyor. 22 Nisan bankalar, noter, sağlık ocakları ve okullar olağan işleyişine devam edecek.

22 NİSAN TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

22 Nisan resmi tatil olarak ilan edilmedi. Resmi tatil takviminde 22 Nisan tarihine dair bilgi yer almıyor. 22 Nisan'da yarım gün tatil de olmayacak.

2022 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Tarih Gün Tatil 1 Ocak Cumartesi Yılbaşı 23 Nisan Cumartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Mayıs Pazar Emek ve Dayanışma Günü 2 Mayıs – 4 Mayıs Pazartesi – Çarşamba Ramazan Bayramı 19 Mayıs Perşembe Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 9 Temmuz – 12 Temmuz Cumartesi – Salı Kurban Bayramı 15 Temmuz Cuma Demokrasi Bayramı 30 Ağustos Salı Zafer Bayramı 29 Ekim Cumartesi Cumhuriyet Bayramı