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22 Nisan tatil mi, yarım gün mü? 22 Nisan’da bankalar açık mı?

En anlamlı milli bayramlarımızdan biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için tüm yurttar heyecanla kutlanacak ancak "22 Nisan tatil mi, yarım gün mü?" konusu merak ediliyor. 22 Nisan Cuma günü resmi tatil takvimi içerisinde bulunmuyor. 22 Nisan günü tatil ya da yarım gün olmayacak; okullar, bankalar ve resmi kurumlar her zamanki mesai saatlerinde açık olacak.

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22 Nisan tatil mi, yarım gün mü? 22 Nisan’da bankalar açık mı?

Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği ulusal bayram Cumartesi günü kutlanacak. Bayram resmi tatil takviminde yer alıyor ancak bu yıl hafta sonuna denk geliyor. Hafta içi gününe denk gelen 22 Nisan ise resmi tatil kapsamında yer almıyor. 22 Nisan bankalar, noter, sağlık ocakları ve okullar olağan işleyişine devam edecek.

22 NİSAN TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

22 Nisan resmi tatil olarak ilan edilmedi. Resmi tatil takviminde 22 Nisan tarihine dair bilgi yer almıyor. 22 Nisan'da yarım gün tatil de olmayacak.

2022 RESMİ TATİL TAKVİMİ

TarihGünTatil
1 OcakCumartesiYılbaşı
23 NisanCumartesiUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 MayısPazarEmek ve Dayanışma Günü
2 Mayıs – 4 MayısPazartesi – ÇarşambaRamazan Bayramı
19 MayısPerşembeAtatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
9 Temmuz – 12 TemmuzCumartesi – SalıKurban Bayramı
15 TemmuzCumaDemokrasi Bayramı
30 AğustosSalıZafer Bayramı
29 EkimCumartesiCumhuriyet Bayramı

 

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