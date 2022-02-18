3 arkadaşının ölümüne neden olmuştu! Cezası belli oldu

Ankara'da, yönetimindeki otomobille ekmek kamyonetine çarpan ve araçtaki 3 arkadaşının ölümüne neden olan tutuklu sanık Selçuk Şafak, 'bilinçli taksirle birden fazla ölüme neden olma' suçundan 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Pursaklar Tevfik İleri Mahallesi’ndeki Turgut Özal Bulvarı’nda, 22 Aralık 2020’de meydana gelen trafik kazasında, Selçuk Şafak’ın kullandığı 35 FA 989 plakalı otomobil, Cemil A. yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki Aslıhan Akın Pınarcık, Alper Nebi As ve Erdem Bodur yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan şüphelinin kimliği otomobilde bulundu. Uzun süre ulaşılamayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Selçuk Şafak, gözaltına alındıktan sonra savcılığa verdiği ifadede, üzerine atılı suçu kabul etmedi.

Arkadaşlarının alkollü olduğunu fakat kendisinin alkol kullanmadığını iddia eden Şafak, kazanın gerçekleştiği yolun virajlı olduğunu ve 100 kilometre hız ile seyrederken öndeki araca çarptığını söyledi. Şafak hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan dava açıldı.

‘HAYATINI KAYBEDENLER ARKADAŞIMDI, PİŞMANIM’

Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Selçuk Şafak ve avukatı katıldı. Mahkeme başkanı, savcının esas hakkında mütalaasını sunduğunu hatırlatarak, buna ilişkin sanığa söz verdi. Şafak, kazada hayatını kaybedenlerin yakın arkadaşları olduğunu, buna sebep olduğu için pişmanlık duyduğunu söyledi.

Kastının bulunmadığını, aracın keskin viraj nedeniyle yola tutunamayarak öndeki kamyonete çarptığını ifade eden Şafak, “Kaza sonrası şoka girdiğim için olay yerinden kaçtım. Kesinlikle alkollü değildim. Hayatını kaybedenler yakın arkadaşlarımdı. Onların bu şekilde hayattan kopmasını istemezdim, pişmanım” dedi. Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Selçuk Şafak’ın, ‘bilinçli taksirle birden fazla ölüme neden olma’ suçundan 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Kararla birlikte sanığın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı. DHA

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