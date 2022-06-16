300 metrede 3 tane cami varken amfitiyatroyu yıkıp cami yapacaklar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sahildeki yeşil alan içinde bulunan amfitiyatro ve çevresini yıkıp denizi doldurarak cami yapılması için çalışmalara başladı. Belediye, bakanlığın Çevre İl Müdürlüğü aracılığıyla askıya çıkardığı imar değişikliği planına itiraz etti.

İsmail AKDUMAN

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CHP’li Ereğli Belediye Meclisi, bakanlığın imar değişikliği talebini kabul etmemesine rağmen geçtiğimiz aylarda ilçeye gelen ekipler denizde ve karada zemin etüdü ölçüm çalışmaları yaptıktan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı imar değişikliği planını da askıya çıkardı.

CHP’li Belediye Başkanı Halil Posbıyık, halkın büyük çoğunluğunun karşı çıkmasına ve belediyenin cami yapılacak 8 yer göstermesine rağmen amfitiyatroyu yıkıp, denizi doldurarak cami yapma ısrarına karşı hukuksal mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi.

Başkan Posbıyık, Zonguldak Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 16 Mayıs tarihinde askıya çıkarılan imar değişikliği planına ettiklerini açıkladı.

“300 METRE UZAKLIKTA 3 CAMİ VAR”

Belediye tarafından yapılan itirazda, ilave dolgu planı ve değişikliğini kapsayan alanın çevresindeki yürürlükteki imar planı, mevcut halihazır durumun ve kullanımların dikkate alınmadığı belirtilerek,

“İlave dolgu alanı olarak önerilen alanın yaklaşık 300 metrelik yürüyüş mesafesi içerisinde mevcut durumda 3 adet cami bulunmaktadır. Plan değişikliği yapılan alanın çevresinde yer alan kullanımlara ilişkin herhangi bir analiz veya planda yer alacak kullanımlara ilişkin bir ihtiyaç programı/analizi, yapılmadığı; İl Müftülüğünün bu bölgede cami alanına ihtiyacı olup olmadığı, yatırım programı içerisinde olup olmadığına ilişkin görüşlerinin alınmadığı anlaşılmaktadır” denildi.

VATANDAŞLAR VE BELEDİYE ZOR DURUMDA KALACAK

İtiraz dilekçesinde ayrıca, “Yürürlükteki mevzuatlar ve şehircilik ilkelerine uygun olarak imar planlarında araç trafiğinin azaltılması, toplu taşıma ve yaya öncelikli bir ulaşım sisteminin kurgulanması esastır.

Kentin en önemli sorunlarından biri günlük trafik yoğunluğu ve otopark alanlarının ihtiyacı karşılamamasıdır. Cami alanının kullanımı ile getireceği trafik yükü ve otopark ihtiyacının analiz edilmediği, plan değişikliğine yansıtılmadığı, çözüm üretilmediği, sonuç olarak kent halkının ve yerel yönetimin mevcut sorunun büyümesiyle baş başa kalacağı anlaşılmaktadır.

İlave dolgu alanı olarak tasarlanan alanın yalnızca park, çocuk oyun alanı, rekreatif alan, yürüyüş ve bisiklet yolları ile bütüncül bir biçimde planlaması gerektiği; alanın 300 metrelik yürüyüş mesafesi içinde mevcutta 3 adet cami varken 3 bin 200 metrekarelik inşaat alanına sahip kıyıda cami alanı yatırımı yapılması kamu kaynaklarının boşa kullanılmasından öte gitmemektedir.

Yapılmak istenilen cami alanı için yine yakın bölgelerde alternatif alanlar bakanlığınıza sunulmuş olmasına rağmen hiçbir alternatif tarafınızca kabul görmemiştir ifadelerine yer verildi.

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