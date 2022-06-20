300 milyon TL’lik vurgun! Mersin Sulama Birliği Başkanı Ersin Akdoğan tutuklandı

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, 70 bin üyesi bulunan Mersin Sulama Birliği’ne yönelik sürdürülen soruşturmayı tamamladı. Tutuklanan isimler arasında daha önce AKP'den belediye başkanlığı ve milletvekilliği için aday adayı olan Mersin Sulama Birliği Başkanı Ersin Akdoğan da var. İddialara göre vurgunun boyutu 300 milyon TL'den fazla...

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Bölge Sulama Birliği’ne yönelik Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 zanlı yakalandı.

“İhaleye fesat karıştırma ve dolandırıcılık” suçlarından mahkemeye çıkartılanlar arasında bulunan, AKP’den belediye başkanlığı ve milletvekilliği için aday adayı olan Mersin Sulama Birliği Başkanı Ersin Akdoğan tutuklandı. Kayınpederi Abdullah U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYYUM ATANDI

Mersin'in yanı sıra Adana, Mardin, Şanlıurfa, Kocaeli ve İzmir’den çok sayıda firmanın şikayeti üzerine savcılık soruşturması devam ederken, Akdoğan’ın başında olduğu Silifke ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne kayyum atandı.

Mersin Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği’nde yeni bir yönetim oluşturulması için Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden üç kişi görevlendirildi. İddiaya göre vurgun şöyle yapıldı:

YÜZDE 5 NAKİT, YÜZDE 5 ÇEK

Çok sayıda firma, farklı kişiler aracılığı ile Ersin Akdoğan’la tanıştı. Sulama Birliği kanalıyla büyük ihaleler yapıldığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğinin yanı sıra milyonlarca Euro’luk Avrupa Birliği desteklerinin de alındığına yönelik bilgiler iştah kabarttı.

Firmalarla değişik zamanlarda Silifke başta olmak üzere il genelinde sulama projelerine ilişkin sözleşmeler yapıldı. Ersin Akdoğan, her firmayla yaptığı görüşmede, ihale bedellerinin belirli bir miktarının teminat olarak alınacağını söyledi. Bunun üzerine her firmadan, ihale bedelinin yüzde 5'i için nakit, yüzde 5'i için de çek alındı. Yapılan ilk tespitlere göre vurgunun toplam miktarının 300 milyon TL civarında olduğu ifade ediliyor.

BU NASIL BİR DÜZEN BU NASIL BİR ANLAYIŞ

Olayla ilgili SÖZCÜ’ye konuşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, şunları söyledi:

– Başında bulunduğu kurumu kullanarak kendilerine çıkar sağlamak, vurgun yapmak artık sıradan hale geldi. Neredeyse her gün bir dolandırıcılık haberiyle uyanır olduk. 70 bin Mersinli çiftçimizin üyesi olduğu bir kooperatifin başındaki adam 300 milyonluk vurgun yapıyor. 250'ye yakın firmayı dolandırıyor.

– İlgili bakanlıklar hiç mi denetlemiyor bu kurumları? Dolandırılan insanlar şikayet etmedikçe işlenilen suçlardan bakanlıkların haberi dahi olmuyor. Bir de bu utanmaz adam AKP'den milletvekili aday adaylığını, belediye başkanlığı aday adaylığını açıklıyor. Bu nasıl bir düzen? Bu nasıl bir anlayış?

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