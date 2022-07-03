8 yıl sonra sandığa gittiler! Kazanan parti belli oldu

Çankırı'nın 8 yılın ardından yeniden belde statüsü kazanan Dodurga'da yapılan seçimde, resmi olmayan sonuca göre belediye başkanlığını AKP'nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı kazandı.

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Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yeniden belde statüsünün kazanılmasının ardından seçim heyecanı yaşandı.

SANDIK KURULDU

2014 yılında nüfusun azalması sebebi ile belde statüsünün kaldırıldığı Dodurga, yapılan hukuk mücadelesinin ardından yeniden belde statüsü kazandı. Belde statüsünün kazanılmasının ardından belediye başkanlığı ve 3 mahalle muhtarlığı için sandık kuruldu.

Dodurga'daki bin 411 seçmen, Dodurga İlkokulu, belde yemekhanesi ve sağlık evinde kurulan 6 sandıkta saat 08.00'de oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sandıkları saat 17.00 itibari ile açılmaya başlandı.

8 ADAY YARIŞTI

Belediye başkanlığı için AKP’den Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Demokratik Sol Parti’den Namık Kaya, Demokrasi ve Atılım Partisi’nden Şerafettin Kaplan, Yeniden Refah Partisi’nden Hakan Kuşcu, Memleket Partisi’nden Osman Dede, Saadet Partisi’nden İbrahim Çolak, Adalet Partisi’nden Emine Yayla ve Türkiye Değişim Partisi’nden Kamil Erdoğdu yarıştı.

Resmi olmayan sonuca göre belediye başkanlığını AKP’nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı kazandı. İHA