85’lik Yasin dede pirinç, mercimek kuyruğunda…

Diyarbakır’da Toprak Mahsulleri Satış Ofisinde indirimli kırmızı mercimek ve pirinç satışını duyan vatandaşlar akın etti. Bağlar İlçesinde yaşayan 85 yaşındaki Yasin Oruç da pirinç mercimek alabilmek için saatlerce kuyrukta bekledi. TMO satış ofisi görevlilerinin ise bahçede fotoğraf çekilmesine anında karşı çıkarak, “Niye çekiyorsunuz, çekmeyin. İyi niyetli mi, yoksa kötü niyetli mi çekiyorsunuz, ne var, vatandaşlar indirimden yararlanıyor” diyerek tepki göstermeleri dikkat çekti.

Özgür CEBE

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Yüksek enflasyon ve üretim maliyetlerine bağlı gıda fiyatlarında neredeyse günlük fiyat değişimleri yaşanırken alım gücü giderek en asgari düzeye inen vatandaşlar da indirimli satış yapan Toprak Mahsulleri Satış Ofisi önünde soğuk havaya aldırış etmeden sabahın erken saatlerinden itibaren mesai bitimine kadar uzun kuyruklar oluşturuyor.

TMO'nun bu hafta 5 kiloluk Osmancık pirincini 110 liradan, 5 kiloluk kırmızı mercimeği de 120 liradan satışa sunduğunu öğrenen vatandaşlar TMO satış ofisi bahçesinde uzun kuyruklar oluşturdu. Merkez Bağlar İlçesi Kaynartepe, Muradiye, 5 Nisan, Mevlana Halit Mahallelerinde yaşayan vatandaşlar soğuk havaya rağmen TMO önünde indirimli pirinç ve mercimek alabilmek için saatlerce bekledi.

Kaynartepe Mahallesinden yürüyerek elindeki bastonuyla pirinç alabilmek için sabah saatlerinde kuyruğa giren 85 yaşındaki Yasin Oruç, hiçbir geliri olmadığını, indirim olduğunu duyunca da sabah erkenden kalkıp satış ofisine geldiğini söyledi.

Bu arada TMO satış ofisinde görevli kişilerin bahçede fotoğraf çekilmesinden rahatsız olmaları dikkat çekti. Vatandaşla görüşülüp sohbet edilmesinden bile rahatsızlık duyan görevliler, “Niye fotoğraf çekiyorsunuz, aslında yasak çekemezsiniz. İyi niyetli mi, yoksa kötü niyetli mi çekiyorsunuz. Ne var burada. Vatandaş indirimli ürün almaya gelmiş” diyerek aşırı tepki göstermeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

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