ABD’den FETÖ’nün İran imamının iadesi istendi

Fetullahçı terör örgütünün mahrem imam yapılanmasında yer alan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yurtdışına kaçtığı tespit edilen Recep Çiftçi’nin ABD’de olduğu belirlenince Adalet Bakanlığı harekete geçti. Hakkında yakalama kararı bulunan Çiftçi için iade talepnamesi hazırlandı. Çiftçi, İçişleri Bakanlığının en çok arananlar listesinin 500 bin liralık Gri kategorisinde yer alıyor.

Özgür CEBE

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FETÖ'nün mülkiye, yargı ve emniyet yapılanmasında mahrem imamlık yapan ve hakkında örgüt yöneticiliğinden 4 ayrı soruşturma yürütülen Recep Çiftçi'nin izine Amerika'da rastlandı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında önce İran'a kaçan ve örgütün İran sorumluluğunu üstlenen Recep Çiftçi'nin bizzat terörist elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla sahte İran pasaportuyla Amerika'ya kaçtığı tespit edildi.

İSTİHBARAT YERİNİ BELİRLEDİ

İstihbarat birimleri mahrem imam Çiftçi'nin zaman zaman Pensilvanya'da terörist başı Fetullah Gülen'le bir araya geldiği, ancak örgüt içindeki konumu nedeniyle deşifre olmamak için sık sık adres değiştirdiğini belirledi.

Son olarak Kaliforniya'dan Kanada'ya geçmeye çalıştığı belirlenen Çiftçi'nin ABD'de olduğu kesinlik kazanınca iade süreci için Adalet Bakanlığı harekete geçti. Hakkında yakalama kararı bulunan Çiftçi için düzenlenen iade talepnamesi ABD makamlarına sunuldu.

Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı yargılamasının yapılması için iade edilmesi istendi. İade süreci başlatılan Recep Çiftçi, darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanlığınca en çok aranan azılı teröristler listesinin 500 bin lira para ödüllü Gri kategorisine alınmıştı.

FETULLAH GÜLEN TERFİ ETTİRDİ

Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan Recep Çiftçi'nin emekli öğretmen olduğu, 2004–2007 yıllarında Diyarbakır'da il imamlığı yaptığı, ardından örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bizzat talimatıyla örgüt içinde terfi ettirilerek bu kez Güneydoğu Anadolu Bölge mahrem imamlığına atandığı, belirli zaman dilimlerinde Pensilvanya'ya giderek terörist başı Gülen'den aldığı emir ve talimatları Diyarbakır'a dönerek yerine getirdiği bildirildi.

PROTOKOL İLE ÖRGÜT EVİNDE GİZLİ TOPLANTI

FETÖ'nün Güneydoğu Anadolu Bölgesinden sorumlu mahrem imamlığını yapan Recep Çiftçi'nin, Diyarbakır'da örgüte mali kaynak sağlamak için kentteki işadamlarından himmet adı altında para topladığı bildirildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgi ve belgelere göre, aralarında vali, vali yardımcıları, kaymakamlar, yargı mensupları, polis ve askeri personel ile bazı gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kamu görevlisi olan FETÖ'cülerle irtibatlı olduğu ve örgüt evlerinde sohbet adı altında toplantılar düzenleyip Fetullah Gülen'in vaazlarını ve propaganda içerikli konuşmalarını FETÖ'cülere dinlettiği kaydedildi. Çiftçi darbe girişimi sonrasında deşifre olunca İran'a kaçtı ve burada sorumlu oldu.

ÜST DÜZEY KAMU GÖREVLİLERİNİN ATAMASINI YAPTI

Mahrem imam Recep Çiftçi'nin örgüt içindeki konumu nedeniyle bölgeye atanacak üst düzey bürokratlar, emniyet ve yargı mensupları başta olmak üzere çok sayıda kamu görevlilerinin bizzat tayin ve terfilerinden bire bir sorumlu olduğu, örgüt içi uyuşmazlıkları rapor haline getirip son sözü söyleyecek kişi olarak Fetullah Gülen'e aktardığı kaydedildi.

Terörist Recep Çiftçi'nin 17/25 Aralık'tan sonra sıklıkla İran'a gidip geldiği, bir dönem Afrika ülkesi olan Burundi'de de sorumluluk yaptığı ve son olarak 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine deşifre olduğunu anlayınca örgütün yardımıyla sahte kimlik ve pasaportlarla yurtdışına kaçırıldığı öğrenildi.

VALİ MUTLU İLE TOPLANTI YAPIYORDU

Çiftçi'nin FETÖ'cü işadamlarını çatısı altında barındıran ve KHK ile kapatılan Diyarbakır Girişimci İşadamları Derneğinden de (DİGİAD) sorumlusu olduğu öğrenildi.

Etkin pişmanlıktan yararlanan iki FETÖ itirafçısının Recep Çiftçi ile ilgili verdiği ifadede, Çiftçi’nin iftar yemekleri düzenleyip dönemin Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve diğer bazı mülki amirlerle bir araya geldiklerini söyledi.

Dönemim valisi Mutlu, söz konusu iddialardan suçlu bulunup hüküm giymişti.

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