ABD’li kadını kandırdılar, 3 ayda 3 milyon dolar dolandırdılar

İstanbul’da yaşayan kendisini Amerikan vatandaşı olarak tanıtan bir kişi, ABD’de yaşayan Lori E. isimli kadının 3 ayda 3 milyon dolarını (56 milyon lira) dolandırdı. Yaşanan olayla ilgili çalışma başlatan polis, biri Nijerya uyruklu 4 şüpheliyi yakaladı.

Habip ATAM

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ABD vatandaşı Lori E., sosyal medya platformundan kendisiyle iletişime geçen bir kişiyle tanıştı. İddiaya göre, Türkiye'de yaşadığını söyleyen kişi, Amerikan vatandaşı olduğunu söyledi.

Kendisini Alex Quin adıyla tanıtan kişi Lori E.'nin yatırımları konusunda yardımcı olabileceğini söyledi. İkili arasında görüşmeler sıklaştı. Lori E., bazı yatırımları için Quin'den yardım aldı. İddiaya göre, 3 aylık görüşme sonrasında Quin, ABD'de yaşayan Lori E.'ye kendisine para göndermesi halinde faizle daha fazla kazanabileceğini söyledi.

3 MİLYON DOLAR GÖNDERDİ

Sosyal medyada tanıştığı kişiye güvenen Lori E., 3 ay boyunca, şüphelinin kripto hesap cüzdanlarına 3 milyon dolar para gönderdi. Parasını faiziyle geri almayı bekledi, ancak bir türlü parası geri gelmedi.

ABD'DEN GELDİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Dolandırıldığını anlayan Lori E., soluğu Türkiye'de aldı. ABD'li kadın avukatıyla savcılığı giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Savcılığın görevlendirdiği Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışma sonrasında operasyon düzenledi.

BİRİ NİJERYALI 4 ŞÜPHELİ

Operasyon kapsamında 1’i Nijerya uyruklu 4 şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda bir miktar para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.