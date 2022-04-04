ABD’linin başına çuval geçirenlerin 14 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul'da ABD’ye ait bir gemide çalışan personelin kafasına çuval geçirdiği iddia edilen TGB üyeleri hakkındaki iddianame tamamlandı. 17 şüphelinin 14 yıla kadar hapsi talep edildi.

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ABD’ye ait bir gemi 2 Kasım 2021'de Sarayburnu Limanı'nda demirlemiş, gemide mühendis olarak çalışan Adrian Roman Tyrone'un ise gemiden çıktığında Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 17 şahıs tarafından kafasına çuval geçirilmişti.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 2 Kasım 2021'de Fatih Kennedy caddesi üzerinde müşteki Adrian Roman Tyrone'un, 17 şüphelinin içinde bulunduğu kalabalık bir grup tarafından durdurularak kafasına çuval geçirildiği anlatıldı.

ANLAMADIĞI ŞEYLER SÖYLEMİŞLER

Müştekinin ifadesinde başına çuval geçiren şahısların anlamadığı birtakım sözler söyleyerek bağırdıklarını, sonrasında çuvalı başından çıkarıp olay yerinden kaçtıklarını ve bu kişilerden şikayetçi olduğunu söylediği kaydedildi.

SUÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNMEMİŞLER

Hazırlanan iddianamede yer verilen şüphelilerinin savunmalarında ise Süleymaniye'de Türk askerinin başına çuval geçiren ABD'ye tepki göstermek için böyle bir eylemde bulunduklarını, eylemlerinin suç olduğunu düşünmediklerini söyledikleri belirtildi.

Şüphelilerin iştirak halinde müştekinin etrafını sararak ellerini tutup kafasına çuval geçirdiklerinin anlatıldığı iddianamede, ayrıca şüphelilerin bu süreçte müştekinin bir yere gitmesini de cebir kullanarak engellediklerinin anlaşıldığı belirtildi. Hazırlanan iddianamede 17 şüpheli hakkında ayrı ayrı olmak üzere ‘birden fazla kişi ile cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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