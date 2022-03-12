Abdullah Gül: Büyük üzüntü duydum

Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na yapılan saldırıyla ilgili paylaşımda bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Yemen çöllerinde bıraktığımız binlerce şehidimizin hatırasını unutturmamak için Yemen’in başkenti Sana’da 2011 yılında açılışını yaptığım Türk Şehitliği’nin isyancılar tarafından yıkılmasından büyük üzüntü duydum. Yemen halkının bu saygısızlığı düzelteceğine inanıyorum” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yemen'in başkentindeki Sana Türk Şehitlik Anıtı'na 12 Mart sabahı Huti unsurlarınca saldırı gerçekleştirilmiş, şehitlikte tahribata yol açılmıştı.

ABDULLAH GÜL: BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM

Şehitliğin 2011 yılında açılışını yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yaşanan olayla ilgili paylaşımda bulundu. Gül, “Yemen çöllerinde bıraktığımız binlerce şehidimizin hatırasını unutturmamak için Yemen'in başkenti Sana'da 2011 yılında açılışını yaptığım Türk Şehitliği'nin isyancılar tarafından yıkılmasından büyük üzüntü duydum. Yemen halkının bu saygısızlığı düzelteceğine inanıyorum” ifadelerini paylaştı.

DIŞİŞLERİ: OLUŞAN HASAR ONARILMALI VE BİR AN ÖNCE CEZALANDIRILMALI

Olayın ardından Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, “Yemen ile ortak tarihimizin ve köklü ilişkilerimizin nişanesi olan Yemen'deki Türk varlığına saygısızlık yapılması asla kabul edilemez. Şehitliğimizde oluşan hasarın onarılmasını ve faillerin bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz. Bu hain saldırının dost ve kardeş Yemen halkı tarafından da lanetleneceğine şüphe duymuyoruz” denilmişti.

İlginizi Çekebilir Dışişleri'nden Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na saldırıya kınama