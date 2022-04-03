Afrika tozu turistik ilçeye kabus gibi çöktü

Muğla'nın Bodrum ilçesinin üzerine kabus gibi çöken Afrika toz bulutu tedirgin etti. Bazı hastaların solunum güçlüğü nedeniyle hastanelere müracaat ettiği öğrenildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın turistik Bodrum ilçesine lodos rüzgarları ile birlikte Cuma günü sabah saatlerinden itibaren etkisi altına alan ve Akdeniz üzerinden gelen Afrika toz bulutu ilçeyi etkisi altına aldı.

GÖRÜŞ MESAFESİ 2-3 KİLOMETREYE DÜŞTÜ

Şehir merkezindeki Bodrum Kalesi, Liman ve 3 kilometre ilerideki İçmeler Tersanesi ile Kumbahçe ve Paşatarlası plajları güçlükle görülebilirken bazı vatandaşların solunum güçlüğü çekmeleri nedeniyle özel hastanelere başvurduğu belirtildi. Yüzlerce otomobilin üzeri toz ile kaplandı. Yaklaşık 48 saat daha etkisini gösterecek toz bulutu ile ilgili uzmanlar mümkün oldukça sokağa çıkılmamasını, aşırı sportif aktivitelerden vazgeçilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

RÜZGAR KESİLDİ TOZ BULUTU ASILI KALDI

Çarşı Mahallesi'nde yaşayan emekli hemşire iki çocuk annesi Hülya Kılıç “Özellikle 55 yaş üstü vatandaşlarımızın bu birkaç gün sokağa çıkmamaları veya çıkarlarsa kısa süreli olmasına dikkat etmeleri gerekli. İki gün önceki lodos rüzgarı da kesildi toz bulutu kentin üzerine adeta asılı kaldı, bu durum astım ve solunum rahatsızlığı yaşayanlarda sıkıntı yaşatabilir” diye konuştu.

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