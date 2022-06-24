Ağar için cezaevine helikopter pistini kimin yaptırdığı ortaya çıktı

Susurluk davasından aldığı 2 yıllık hapis cezası dolayısıyla 2012 yılında Aydın Yenipazar Cezaevine giren tutuklu Mehmet Ağar’ın ziyaretçileri için yapılan helikopter pistini kimin yaptırdığı 10 yıl sonra ortaya çıktı. Ağar, “Pisti ben değil, o dönemki Nazilli Belediye başkanı yaptırdı” dedi. Şu an MHP İl Başkanı olan dönemin belediye başkanı Haluk Alıcık, "Devletimiz istedi yaptık" dedi.

Latif SANSÜR

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Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın Azeri gazeteci Eynulla Fatullayev'e yaptığı açıklama, Yenipazar Cezaevi yakınına yapılan helikopter pisti tartışmasını tekrar alevlendirdi.

Ağar'ın 2012 yılında Susurluk Davası’ndan aldığı 2 yıllık hapis cezasını yatmak için seçtiği Yenipazar Cezaevi'nde birçok yenilik çalışması ve tadilat yapılmış, tenis kortu ve çevre duvarı yapım işi de yapılmıştı. Cezaevine yaklaşık 500 metre mesafede helikopter pisti inşa edilmişti.

Ağar'ın ziyaretçilerini taşıyacak helikopterlerin inmesi için özel olarak yapıldığı dile getirilmiş, o dönemde tartışmalara neden olmuştu.

AĞAR: BEN YAPTIRMADIM

Azeri gazeteci Eynulla Fatullayev'e konuşan Ağar, geçtiğimiz günlerde Sedat Peker'in “Cezaevine helikopter pisti yaptırdı” sözleriyle ilgili olarak “Ben yaptırmadım, onu yaptıran o dönemki Nazilli Belediye reisidir. Bugün de MHP Aydın İl Başkanıdır” diyerek O dönem Belediye Başkanı, halen Aydın MHP İl Başkanı olan Haluk Alıcık'ı işaret etti.

ALICIK: DEVLETİMİZ İSTEDİ SONUÇTA

Gözlerin çevrildiği MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, konuyla ilgili olarak yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, Mehmet Ağar ile hiçbir zaman görüşmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı; “Dönemin cezaevi komutanı mı, cezaevi müdürümü yoksa başsavcı mı aradı hatırlamıyorum. Ben de bunun üzerine bir firmaya yaptırdım. Devletimiz istedi sonuçta. O günün şartlarında en güçlü belediye biziz. Bize yapın dendi, yaptık.”

NAZİLLİ BELEDİYESİ KAYITLARINDA YOK

Nazilli Belediye Başkanı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan ise, Nazilli Belediyesi'nin geriye dönük kayıtları incelendiğinde, Yenipazar ilçesine helikopter pisti yapılmasıyla ilgili bir işlemin bulunmadığını belirtti.

Helikopter pistinin kayıt dışı veya dönemin başkanı Alıcık'ın kendi olanaklarıyla yaptırmış olabileceğini söyleyerek, “Nazilli Belediyesi'nin yetki sınırları bellidir. Yenipazar Belediyesi'nin hudutları dahilindeki bir alana hizmet verilmesi söz konusu değildir” dedi.

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