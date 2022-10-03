AKP’li başkan, özel kalem müdürü oldu

Yalova'da Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediyede 2,5 yılda üç özel kalem müdürü değişti. Hepsi de AKP kadrosundan. Son olarak, geçen ay AKP Yalova İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini Muaz Ceylan'a devreden Emirhan Balkaya, yaklaşık 10 gün önce Yalova Belediyesi Özel Kalem Müdürü oldu.

Halil ATAŞ

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Eski AKP Yalova İl Gençlik Kolları Başkanı Emirhan Balkaya, Yalova Belediyesi Özel Kalem Müdürü oldu.

AKP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ OLDU

Yalova’da Belediye Başkanı Vefa Salman’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Yalova Belediyesi vekaleten AKP’ye geçmişti. Yalova Belediyesi’nde 2,5 yılda üç özel kalem müdürü değişti. Hepsi de AKP kadrosundan. Son olarak 12 Eylül’de, AKP Yalova İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini Muaz Ceylan’a devreden Emirhan Balkaya, yaklaşık 10 gün önce Yalova Belediyesi Özel Kalem Müdürü oldu.

ÜÇ GÖREVİ BİRDEN YÜRÜTTÜĞÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesinin ardından Halk Ekmek A.Ş. Genel Müdürlüğü’nden istifa eden Ahmet Sarıduman da 2 yıl önce Yalova Belediyes’ine Başkan Yardımcısı olarak atanmış, Belediye Başkan Yardımcısı Sarıduman’ın hem belediye başkan yardımcısı, hem özel kalem müdürü, hem de belediyenin personel şirketinde yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıkmıştı.

İKİ BUÇUK YILDA ÜÇ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

Ahmet Sarıduman’ın yerine daha sonra Özel Kalem Müdürü olarak, 2019 yılında belediye başkan adayı olan eski AKP İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak’ın danışmanı Cem Sezgin getirildi. Bir yıl görevde kalan Sezgin’in yerine bugün eski AKP il Gençlik Kolları Başkanı Emirhan Balkaya Özel Kalem Müdürü olarak atandı.

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