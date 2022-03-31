AKP’li başkanın seçim vaatleri havada kaldı

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, AKP’li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın 31 Mart yerel seçimleri beyannamesinde vadettiği birçok projeyi hayata geçirmediğini söyledi. Bu projeler arasında Konya'ya metro projesi, kütüphane, yeni şehir ve kapalı çocuk oyun alanları da yer alıyor.

Müslüm EVCİ

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Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici düzenlediği basın toplantısında AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın görevde bulunduğu 3 yılı değerlendirdi. AKP'li Belediye Başkanı Altay'ın 31 Mart 2019 seçimlerinde vadettiği birçok projeyi hayata geçirmediğini söyledi.

KONYA METRO PROJESİ

Konya'ya 2015 yılından itibaren birçok AKP'li tarafından yapılacağı sözü verilen Konya Metrosu için bir tek çivi dahi çakılmadığını ifade eden Ekici şunları söyledi:

“Konya tarihinin en büyük projelerinden olan ve ilk müjdesi 2015 yılında dönemin Başbakanı Genel Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu tarafından verilen Konya metrosunda henüz bir çivi dahi çakılmamıştır.

Oysaki Başkan İbrahim Altay'ın seçim vaadinde Konya metrosunun ihalesinin 2019 yılında yapılacağı ve ikinci 100 günlük eylem planında yer aldığı ifade edilmişti. İkinci 100 gün değil dokuzuncu 100 gün geçmesine rağmen metroda hiçbir ilerleme sağlanmamıştır.

Başkan İbrahim Altay'a soruyoruz Konyalı metroyu daha ne kadar bekleyecek? Konyalı metronun 2023'te bitirilmesinden umudunu kesti de 2053 ya da 2071'e kalmasın diye dua ediyor”

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ'NİN TAŞINMASI

AKP'li Altay'ın 2019 seçim manifestosunda; şehrin en işlek ulaşım aksında kalan Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni Aksaray-Ankara kavşağına taşıma sözü verdiğini ancak bunun için de henüz bir adım atılmadığını ifade eden Ekici,

“Başkan Altay, proje kapsamında stadyumdan başlayarak mevcut otogar ve Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinden Yeni Otogara uzanan tramvay hattını bu dönemde tamamlamayı planladıklarını, böylece bu hat ile Organize Sanayi Bölgelerine ulaşımı kolaylaştıracaklarını da belirterek şehir trafiğinde ciddi bir rahatlamanın yaşanacağını açıklamıştı.

Başkan Uğur İbrahim Altay'ın seçim öncesi iddialı projeleri arasında yer alan ve şehrin trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak otogarın taşınması projesinde aradan geçen 3 yıla rağmen hiçbir gelişme yaşanmadı” dedi.

CEPHANELİK BÖLGESİNDE YATAY MİMARİYE UYGUN YENİ ŞEHİR PROJESİ

“Başkan U. İbrahim Altay'ın 2019 yılı seçim beyannamesindeki iddialı vaatlerinden birisi de Cephanelik Dönüşüm Projesi ve bu kapsamda bölgede yapılacak yatay mimariye uygun 4 bin 789 dairelik yeni şehir projesiydi” diyen Başkan Ekici,

“Başkan Altay'ın, ‘Cephanelik Dönüşüm Projemiz sadece şehrimizde değil Türkiye'de de en çok konuşulacak projeler arasında yer alacak ve Büyükşehir Belediyemiz için önemli bir gelir kaynağı olacak.” dediği projeye de seçimlerin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen henüz başlanılmamıştır.

Başkan İbrahim Altay projeye başlanılamamasının nedeni olarak mevcut cephaneliğin taşınacağı yeni cephaneliğin yapım süreci olduğunu ifade etmiştir” şeklinde konuştu.

SİYER MERKEZİ

AKP'li Başkan Altay'ın 2019 seçim beyannamesinde İslam mimarisine uygun olarak Siyer Merkezi inşa edileceği sözünü de yerine getirmediğini kaydeden Hasan Ekici,

“Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 2020-2024 Stratejik Planı'nda Siyer Merkezi'nin muhtevasına, görsellerine ve alan bilgilerine yer verilmiş olmasına rağmen Siyer Merkezi Projesi'nin yapımına başlandığına ya da devam ettiğine ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır” ifadelerini kullandı.

KONEVİ KÜTÜPHANESİ

“Başkan Altay'ın seçim vaatlerinden birisi de eski askeri hastanenin yerine yapılacak olan Konevi Kütüphanesi ve sosyal donatılarıydı” diyen Gelecek Partili Ekici,

“Askeri hastane olarak bilinen ancak 15 Temmuz'dan sonra Sağlık Bakanlığı'na devredilen ve İl Sağlık Müdürlüğü olarak da kullanılan alanın Konevi Kütüphanesi yapılmak amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi'ne devir protokolü 2019 yılı Mart ayında gerçekleştirilmişti. Devir protokolünün üzerinden 3 yıl geçmiş olmasına rağmen Konevi Kütüphanesi inşaatının başladığına ya da devam ettiğine yönelik bir bilgiye ulaşılamamıştır” diye konuştu.

KAPALI ÇOCUK OYUN ALANLARI

Hasan Ekici, Altay'ın seçim beyannamesinde çocukların yılın 12 ayında, yaz kış rahatlıkla faydalanabilecekleri oyun alanları oluşturulacağı ifade ettiğini ancak bahsedilen bu oyun alanlarının Belediye tarafından yapıldığına ya da çocuklar tarafından kullanıldığına ilişkin bir bilgiye rastlanmadıklarını da kaydetti.

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