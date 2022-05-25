AKP’li belediye, 500 metrelik ambulans yolunu 2 yıldır yapamadı

AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ambulansların kestirmeden hastaneye ulaşması amacıyla yaklaşık 2 yıl önce ihale ettiği yolu bir türlü tamamlayamadı.

İsmail AKDUMAN

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Sahil yolu ile Farabi Hastanesi arasında bulunan 500 metrelik yol, KTÜ ve AKP’li Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi, 2 yıl önce ihale edildi. Onarılarak ambulansların Tıp Fakültesi Hastanesi’ne hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılacağı açıklanan yolun yapımına şirket bir süre sonra başladı. Ancak, aradan 2 yıl geçmesine rağmen yol bir türlü bitmedi.

“HAMSİ FESTİVALİNE PARA VAR YOLA YOK”

CHP Ortahisar Belediye Meclis Üyesi Oktay Söğüt, 500 metrelik yolun ambulansların trafiğe takılmadan hızlı ve kolay bir şekilde hastaneye ulaşımını sağlayacağını belirterek, yolun 1 yıl önce bitmesi gerektiğini söyledi. AKP’li Belediye tarafından plansız ve programsız yapılan harcamalar nedeniyle, 500 metrelik yolun tamamlanamadığını ileri süren Söğüt, “Adından da anlaşılacağı gibi burası ambulans yolu. Kısa olduğu kadar önemli bir yol.

Belediye, 2022 yılının daha ilk çeyreği biter bitmez, Nisan ayında ek bütçe kararı aldı. Bu kadar borç, üstüne ek bütçe yapan, yeni hizmet binasına milyonluk tadilat yaptırıp mobilyalar alan, lüks makam araçları kiralayan, reklam ve tanıtım için yüksek harcamalar yapan, daha 3 ay önce Kıbrıs'ta Hamsi Festivali düzenleyip yüzbinlerce lira para harcayan belediye, 500 metrelik yolu yapamıyor. Belediye ihale etmeden kendi imkanlarıyla bu yolu yapması gerekirdi” dedi.

Öte yandan, Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde görevli öğretim üyeleri ve yolun bulunduğu Kalkınma mahallesi sakinleri, 2 yıldır tamamlanamayan yoldan dolayı belediyeye tepki gösterdi.

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