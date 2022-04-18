AKP’li belediye Atatürk heykelini reklam panosuyla kapattı

AKP'li Samsun Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk'ün doğumunun 100. yıl dönümde yapılan İlk Adım Anıtı'nın ön tarafına koyduğu reklam panoları tartışma yarattı. Reklam panolarının heykelin görünmesini engellediğini belirten ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli, Belediye Başkanı Mustafa Demir'in bunu kasti olarak yaptığını ileri sürdü.

İsmail AKDUMAN

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İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan ve Heykeltraş Hakkı Atamulu tarafından yapılan anıt, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 yılında karaya ilk ayak bastığı noktaya doğumunun 100. yılı olan 1981’de konuldu.

İlk Adım Anıtı olarak bilinen ve dayanışmayı simgeleyen anıtın ön tarafına AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından konulan reklam panoları tepki çekti. Vatandaşlar, heykelin gizlenmeye çalışıldığını ileri sürerek reklam panolarının kaldırılmasını talep etti.

“KASITLI YAPTIKLARINA İNANIYORUM”

Kent merkezinden geçen raylı sistem güzergahına yerleştirilen yaklaşık 20 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğindeki reklam panolarının İlk Adım Anıtını kapattığını söyleyen ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli, kentin son dönemlerde Atatürk’e karşı yapılan saygısızlıklar ile anılmaya başlandığını söyledi.

Özkefeli, reklam panolarının raylı sistem boyunca yerleştirildiğini vurgulayarak, “Atatürk'ün doğumunun 100. yılında yapılmış İlk Adım Anıtı burası. Samsun Büyükşehir belediyesinin billboardları var. Hemen anıtın önünde değiller, yan taraftalar. Anıtın önü tam olarak kapatılmamış ama kısmi olarak kapatılmış.

Kent merkezinden Ankara'ya doğru gidenler bu Billboardlar yüzünden anıtın göremiyor. Samsun Büyükşehir belediyesi ile ilgili bu zamana kadar yaşadığımız olaylara baktığımızda 10 Kasımlar, 19 Mayıslar, 30 Ağustoslara baktığımız zaman Samsun Büyükşehir belediyesinin bunu kasıtlı olarak yaptığını düşünüyorum.

Başka yer mi yoktu. 5-10 metre daha ileride bir yere konulabilirdi. Anıtın tam dibine konulmasına gerek yoktu” dedi. Anıtın ışıklandırmasının olmadığını dile getiren Özkefeli, kenti yönetenlerden bu aksaklıkların bir an önce düzeltilmesini istedi.

“BAŞKA YER BULAMADIN MI?”

CHP İl Başkanı Fatih Türkel de Belediye Başkanı Mustafa Demir’e tepki gösterdi. Reklam panolarının raylı sistem boyunca yerleştirildiğini vurgulayan Türkel,

“Burası Atatürk'ün karaya ilk ayak bastığı yer ve bu İlk Adım Anıtı. Atamızın doğumun 100. yılında buraya konulmuş. Samsun Büyükşehir Belediyesi enteresan bir şekilde karşısına reklam tabelası koymuş.

Burası raylı sistemin bulunduğu yer, Cumhuriyet meydanının yanı, ilk adım atıldığı yer tam karşımız Atatürk bulvarı, Belediye Başkanı Mustafa Demir bu reklam panolarını koyacak başka bir yer bulamadı? Burada bir kasıt mı var, art niyet mi var sormak istiyorum. Eğer yoks bu reklam panolarını buradan sökün” diye konuştu.

İLK ADIM ANITI

1981-1982 yılları arasında Heykeltıraş Hakkı Atamulu tarafından Atatürk’ün doğumunun 100. yılı anısına yapılmıştır. Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastığı iskelenin olduğu yer, Samsun Limanının yapımı sırasında kayalarla doldurulmuştur.

Günümüzde kıyıdan 250m içeride kalan bu iskelenin yerinin belli olması için bu anıt dikilmiştir. Dayanışmayı simgeleyen bu anıt, taş blok kaide üzerinde bulunmaktadır. Kaidenin merkezinde üniformalı Atatürk ve kumandanlar görülmektedir. Anıtın iki ucundaki heykeller ise gençliği simgelemektedir.

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