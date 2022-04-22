AKP’li belediye Erdoğan’ın kararını yok saydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016'daki hain darbe girişiminden bir ay sonra yaptığı konuşmada, şehir dışına taşınan askeri kışlaların yeşil alan olacağını açıklamıştı. Konya'da iki dev askeri alan 2018 yılında MSB'den AKP'li Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Ancak belediye, yeşil alan yapmak için aldığı 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü’nün arsasını imara açtı.

Müslüm EVCİ

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Askeri birlikler, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından şehir dışına taşındı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da boşaltılan askeri bölgelerin ‘yeşil alan olacağını’ söylemişti.

Bu kapsamda Konya’daki 47. Mühimmat Bölük Komutanlığı (Sille Cephanelik) ve 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü (Havzan Ağır Bakım) askeri alanları 2018 yılında yapılan protokolle Milli Savunma Bakanlığı'ndan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi.

650 BİN METREKARELİK ALAN ‘PARK OLACAK' DEMİŞTİ

O dönemde devirle ilgili açıklama yapan AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Protokol ile Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Havzan Ağır Bakım'ın 650 bin metrekarelik bölümünün şehir ve bölge parkı olacağını ve şehrin yeşil dokusuna büyük katkı sağlayacağını, Sille Cephanelik'teki 1 milyon 895 bin metrekarelik alanında yeni şehircilik ve imar anlayışına uygun olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ‘Şehrim 2023 Projesi' kapsamında değerlendirileceğini söyledi.

225 BİN METRE KARE İMARA AÇILDI

AKP'li Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2019 yılında ise yaptığı açıklamada Havzan Ağır Bakım'ın arazisine ‘Ağır Bakım Millet Bahçesi' yapılacağını duyurdu.

Aradan geçen 3 yılın ardından Millet Bahçesi için herhangi bir adım atılmazken, geçtiğimiz günlerde AKP'li belediyenin meclis toplantısında 650 bin metrekarelik alanın 225 bin metre karelik bölümünün imara açılmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.

ESKİ CEPHANELİK ALANINA YENİ BİR MAHALLE KURULACAK

Öte yandan AKP'li Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay geçtiğimiz yıl düzenlediği basın toplantısında ise, Sille'deki cephaneliğin Çumra ilçesinde inşa edilen yeni bir alana taşınacağını belirtti.

Altay, Sille Cephaneliği’nin 1 milyon 878 bin metre karelik alanının ise rezerv alan olarak kendilerine devredildiğini ifade ederek, “Cephaneliğin bulunduğu 1 milyon 878 bin metrekarelik alanda Konya Büyükşehir Belediyemize rezerv alan olarak devrediliyor. Burada 2 katlı ve 4 katlı binalardan oluşan bir mahalle inşa etmeyi planlıyoruz. Bu inşa ettiğimiz alandan oluşacak gelir de kentsel dönüşüm faaliyetlerinde kullanılacak. Konya’nın menfaatine bir anlaşma gerçekleşmiş oldu” ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

5 Ağustos 2016 tarihinde TRT 1’in özel yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir içinde kalan askeri bölgelerin şehir dışına taşınacağını şu sözlerle duyurmuştu:

– Genelkurmay Başkanlığı’nın taşınması gündemimizde yok. Her şeyin kararını sivil olarak vermek doğru değil. Bunların Silahlı Kuvvetler ile istişaresi yapılır. Hangileri şehrin merkezinden çıkarılabilir? Mesela topçu tugayları gibi, şehir merkezlerinde olması doğru değil. Bunların artık tamamen kendi hesaplarını yapacak şekilde, askeri açıdan, sınırlara doğru kaydırmamızda fayda var.

– Buralar çok önemli aynı zamanda araziler ve bu arazilerde çok güzel yeşil alanlar oluşturmak suretiyle, biliyorsunuz yeşil alan deyince iki yer akla gelir; ya kışla ya mezarlık. Böyle bir adım atılırsa, halkın tamamen emrine, kamunun hizmetinde olacak şekilde böyle bir planlama yapılmak suretiyle ekonomiye kazandırma noktasında bazı adımlar atılabilir.

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